Kedvenc-matek a pénztárcádra: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kutyát vállalsz!

„A kutya nemcsak társ, hanem havi költség is” — szól a közhely, és ha az ember utánaszámol, hamar kiderül: nincs benne túlzás. Az elmúlt hónapok adatai és állatorvosi árszolgáltatások alapján 2025-ben is széles skálán mozognak a kutyatartás kiadásai: attól függően, hogy milyen méretű, milyen igényű a kutya, valamint hogy mennyire választunk prémium eledelt és szolgáltatásokat, a havi összeg akár néhány tízezer forinttól a több tízezerig is emelkedhet.

Kutya nagy örömet is okoz. - Fotó: Bús Csaba

-Nekem két kicsi francia buldogom van. Nálam rendszeres, hogy meglepem valamivel a kutyusokat. Néha nem is azért mert szükséges nekik valami, hanem szimplán a szeret kifejezésének egyik eszközeként. Kapnak egy új játékot vagy jutalom falatot. Természetesen a táp valamint a különböző konzervek közül sem mindegy melyiket veszem, van amelyiket annyira nem szeretik, illetve van amitől kifejezetten nincsenek is jól, így nálam ki kellett kísérletezni, hogy melyikek válnak be, és az áruk sem éppen a legalacsonyabb - mondta Molnár Bianka, kaposvári kisállat tulajdonos.

Az alábbiakban összegyűjtöttük, mi adódik össze tipikusan: egyszeri (beszerzés, chipezés, felszerelés), éves (ivartalanítás, oltások, rutinvizsgálatok) és havi tételek (eledel, féreghajtó, bolhairtó, kozmetika, panzió/kereső-szolgálat).

Mire számítsunk egyszeri tételekként?

Beszerzés / örökbefogadás vs. vásárlás: menhelyről örökbefogadni lényegesen olcsóbb (alkalmanként adminisztrációs díj, oltások, chipezés), tenyésztőtől vásárolt kölyök ára tízezrektől több százezer forintig terjedhet a fajtától és tenyésztő presztízsétől függően. Korábbi hazai cikkek és tenyésztői hirdetések alapján a fajtatiszta kiskutyák ára gyakran 150–300 ezer forint között indul.

Chipezés és kötelező oltás: a mikrochipezés és az oltási könyv kiállítása egyszeri tételként 13–16 ezer forint körül lehet, attól függően, hogy a rendelő mit számláz.

Felszerelés (ágy, tálak, póráz, nyakörv, hordozó, játékok): kezdőcsomagban 20–80 ezer forint között érdemes kalkulálni — a minőség és márkák széles skálája nagyon befolyásolja a végösszeget.