Kedvenc-matek a pénztárcádra: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kutyát vállalsz!
Az állattartás nemcsak érzelmi, hanem lehet egy anyagi kérdés is. Egy kutya fenntartása ma havi több tízezer forintot is felemészthet, attól függően, hogy milyen táppal etetjük, milyen állatorvosi ellátást kap, és mennyi extrát biztosítunk számára. A számok mögött azonban ott van a mindennapok öröme: a négylábú társakért vállalt költségek sok gazdinak megérik minden forintot.
Vigyázzunk rá mit szagolhat a kutya. A jó illatok kóstolásra is ösztönözhetik, amiből azonnal megvan a baj
Fotó: Fehér Gábor
„A kutya nemcsak társ, hanem havi költség is” — szól a közhely, és ha az ember utánaszámol, hamar kiderül: nincs benne túlzás. Az elmúlt hónapok adatai és állatorvosi árszolgáltatások alapján 2025-ben is széles skálán mozognak a kutyatartás kiadásai: attól függően, hogy milyen méretű, milyen igényű a kutya, valamint hogy mennyire választunk prémium eledelt és szolgáltatásokat, a havi összeg akár néhány tízezer forinttól a több tízezerig is emelkedhet.
-Nekem két kicsi francia buldogom van. Nálam rendszeres, hogy meglepem valamivel a kutyusokat. Néha nem is azért mert szükséges nekik valami, hanem szimplán a szeret kifejezésének egyik eszközeként. Kapnak egy új játékot vagy jutalom falatot. Természetesen a táp valamint a különböző konzervek közül sem mindegy melyiket veszem, van amelyiket annyira nem szeretik, illetve van amitől kifejezetten nincsenek is jól, így nálam ki kellett kísérletezni, hogy melyikek válnak be, és az áruk sem éppen a legalacsonyabb - mondta Molnár Bianka, kaposvári kisállat tulajdonos.
Az alábbiakban összegyűjtöttük, mi adódik össze tipikusan: egyszeri (beszerzés, chipezés, felszerelés), éves (ivartalanítás, oltások, rutinvizsgálatok) és havi tételek (eledel, féreghajtó, bolhairtó, kozmetika, panzió/kereső-szolgálat).
Mire számítsunk egyszeri tételekként?
Beszerzés / örökbefogadás vs. vásárlás: menhelyről örökbefogadni lényegesen olcsóbb (alkalmanként adminisztrációs díj, oltások, chipezés), tenyésztőtől vásárolt kölyök ára tízezrektől több százezer forintig terjedhet a fajtától és tenyésztő presztízsétől függően. Korábbi hazai cikkek és tenyésztői hirdetések alapján a fajtatiszta kiskutyák ára gyakran 150–300 ezer forint között indul.
Chipezés és kötelező oltás: a mikrochipezés és az oltási könyv kiállítása egyszeri tételként 13–16 ezer forint körül lehet, attól függően, hogy a rendelő mit számláz.
Felszerelés (ágy, tálak, póráz, nyakörv, hordozó, játékok): kezdőcsomagban 20–80 ezer forint között érdemes kalkulálni — a minőség és márkák széles skálája nagyon befolyásolja a végösszeget.
Állatorvosi alapok: oltások, rutinvizsgálat, ivartalanítás
Rutin állatorvosi vizsgálat a gyakorlatok szerint általában 5–15 ezer forint között mozog; egy kombinált oltás vagy veszettség elleni oltás 8–18 ezer forintos sávban található rendelőtől függően. Az ivartalanítás díja nagyon függ a testmérettől és a klinikától: kis testű kanoknál 40–60 ezer forint, nagyobbaknál ennél magasabb; szukáknál a műtét általában drágább, és 60–100 ezer forint közötti összeget is elérhet, speciális esetekben még többet.
Havonta jelentkező legnagyobb tétel: a kutyatáp
Az eledel ára a legkönnyebben mérhető havi fix költség. Magyar webáruházak és árösszehasonlítók alapján a 12–15 kg-os száraz tápzacskók ára 11–33 ezer forint között mozog attól függően, hogy alap, középkategóriás vagy prémium termékről van-e szó. Egy közepes-nagy testű kutya (20 kg körül) napi adagja nagyjából 350–450 g lehet — ami egy 12 kg-os zsák esetén nagyjából 25–35 napra elegendő, azaz a zsák ára tekinthető a havi táplálkozási költség nagyjából megbecsült értékének. Így havi költségként tápra számoljunk 11–33 ezer forintot (olcsóbb brandeknél ennél kevesebb, prémiumoknál többet).
Egyéb rendszeres havi/éves költségek a kutyáknál
Féreghajtó, bolhaellenes készítmény: havonta vagy negyedévente alkalmazva 1–6 ezer Ft/hó értékben.
Rendszeres állatorvosi vizsgálat, váratlan betegségek: érdemes tartalékolni havonta 3–8 ezer forintot váratlan eseményekre; komolyabb beavatkozások esetén ez az összeg jelentősen nőhet. (Árajánlatok és klinikai árlisták szerint egy röntgen, ultrahang vagy sürgősségi ellátás több tízezer forintba kerülhet.)
Kutyakozmetika (szakmai igényektől függően): fajtafüggő (pl. hosszú szőrű vagy rendszeres nyírásra szoruló kutyák) 7–18 ezer forint alkalmanként, ami havonta vagy kéthavonta ismétlődhet.
Panzió, kutyasétáltatás, kutyaiskola: igény szerint — sétáltató 3–10 ezer/hó, panzió napi díja 3–8 ezer Ft/nap, kutyaoktatás egyszeri tanfolyamdíja többször tízezer forint.
Összegzés: tipikus havi sávok 2025-ben
Olcsóbb fenntartás (kis/keveset igénylő kutya, olcsóbb táp, kevés extra szolgáltatás): ~10–25 ezer Ft/hó.
Átlagos tartás (közepes testű kutya, közepes minőségű eledel, rendszeres oltások és féreghajtás): ~25–50 ezer Ft/hó.
Prémium / nagy igényű tartás (nagytestű vagy sok szolgáltatást igénylő fajta, prémium táp, kozmetika, biztosítás, panzió használat): 50–150 ezer Ft/hóig vagy még feljebb is emelkedhet. (Ezeket a sávokat több hazai összegzés és klinikai árlista adatai alapján állítottuk össze.)
Mire érdemes figyelni, ha spórolni szeretnél?
- Összehasonlító árak, akciók figyelése (nagy kiszerelés gyakran olcsóbb kg-árban).
- Megfelelő tápláltsági szint, hogy ne etess túl sokat: az elhízás későbbi egészségügyi költségeket okoz.
- Prevenció: időben elvégzett oltások, fogápolás és parazitakezelés olcsóbbá teheti a későbbi kezeléseket.