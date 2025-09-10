szeptember 10., szerda

A kutyád bundája többet elárul rólad, mint hinnéd – a kozmetikus tudja, mire figyeljen

Ma már nem luxus, hanem a felelős állattartás része. Akár hosszú, akár rövid szőrű a kutyusunk, fontos, hogy időnként professzionális ápolásban is részesüljön. Ráadásul az egészség megőrzésében is kulcsszerepet játszik a kutyakozmetikázás.

Bodor Nikolett
A kutyád bundája többet elárul rólad, mint hinnéd – a kozmetikus tudja, mire figyeljen

A szakemberek időben felismerik a bőrproblémákat, például irritációkat vagy fertőzéseket, amelyek otthoni ápolás során könnyen rejtve maradhatnak. Emellett a rendszeres kutyakozmetikázás során eltávolításra kerülnek az elhalt szőrszálak, ami megakadályozza a kellemetlen szőrfilcesedést. Ez különösen fontos a hosszú szőrű vagy vastag bundájú kutyák esetében.

Tökéletes kutyakozmetikázás a szakember szaktudásával és odafigyelésével
Tökéletes kutyakozmetikázás a szakember szaktudásával és odafigyelésével

A megfelelő ápolás megelőzi a fülgyulladásokat és a körömproblémákat is, amelyek sokszor a nem megfelelő higiénia vagy elhanyagolt ápolás miatt alakulnak ki. Bár sok gazdi rendszeresen fürdeti és nyírja otthon kedvencét, a professzionális kutyakozmetikus szaktudása pótolhatatlan. A profi nemcsak a szép külsőre koncentrál, hanem az állat kényelmére és egészségére is, így a kozmetika egyben egy átfogó egészségmegőrző szolgáltatás is.

– A kölyökkutyák az utolsó kötelező oltás után körülbelül két héttel már biztonsággal elvihetők az első kozmetikai kezelésre – mondta el Vida Viktória kaposvári kutyakozmetikus. Azt, hogy milyen gyakran érdemes visszavinni négylábú kedvencünket a szalonba, több tényező is befolyásolja. A gazdi igényei mellett az is számít, milyen gyorsan nő az állat szőre. 
Fontos, hogy a kutya ne rossz élményként élje meg a kozmetikázást, ezért már egészen fiatal korban el kell kezdeni a hozzászoktatást. Otthon is érdemes rendszeresen fésülni őket, ráadásul célszerű ezt mindig ugyanazon a helyen végezni, például egy magasabb felületen, mint a mosógép teteje. Így az állat megtanulja, hogy ott csak ápolás történik, és idővel megszokja a rutint. Trimmelés esetében pedig különösen fontos, hogy a szőr, úgymond mikor érik meg a művelethez. Tapasztalatai szerint sokan évente kétszer, ősszel és tavasszal trimmeltetnek – tette hozzá.

 

Kutyakozmetikázás fontossága otthon

Érdemes néha az otthoni fürdetést elvégezni. Ezt mindig alapos fésülés előzi meg, ezzel eltávolítjuk a csomókat, szennyeződéseket, és megkönnyítjük a sampon hatékonyságát. Ezután következik a bőrtípushoz és szőrtípushoz igazított sampon használata. A választék ma már széles: hipoallergén, nyugtató hatású, gyulladáscsökkentő vagy épp parazitaellenes termékek közül választhatunk. A sampon után, különösen hosszú vagy sűrű szőrű kutyáknál érdemes balzsamot is alkalmazni, amely puhábbá és könnyebben kezelhetővé teszi a szőrzetet. A leöblítést követően a törölközés jön, majd a szárítás, óvatos, kíméletes hőfokon, akár hajszárítóval, akár kisállat-szárítógéppel. Végül a bundát újra átfésüljük, hogy szép, sima és fényes legyen. Ha szükséges, további ápolószerek – például szőrfényesítő spray vagy bőrtápláló olaj – is bevethetők.

 

