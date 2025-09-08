Begyújtja a házat a kütyü: életveszélyes adapterekkel vásárolják tele az otthonaikat a magyarok

A nagy akciók láttán ki az, akinek nem csillan fel a szeme a kihagyhatatlannak hitt ajánlatra. Egy villamos biztonsággal foglalkozó jótékonysági szervezet óriási leleplezést tett nyilvánossá, amelyben olyan kütyüket sorakoztat fel, amelyek komoly veszélyt jelentenek használatukkor.

Vajon tényleg veszélyes ez a sokszor túl olcsónak tűnő kütyü? Utazóadapter hozza ránk a frászt

Forrás: brennetuhl.com

Életveszélyes kütyü, meg ne rendeld!

Egy brit jótékonysági szervezet 15 a TikTok Shop, az Amazon, az eBay, továbbá a Wish oldalakról rendelhető, olcsó utazóadaptert vizsgált be, hogy vajon mennyire életveszélyesek. Az eredmények önmagukért beszélnek: életveszélyes a használatuk.

– Az utazó adapterek arra szolgálnak, hogy más országokban is használni tudjuk az elektromos készülékeinket, amikor a helyi konnektorok formája eltér a hazaitól. Fontos azonban tudni, hogy ezek az adapterek csak a dugó alakját alakítják át, a feszültséget és a frekvenciát nem. Ezt sokszor nem tüntetik fel egy terméknél, sokan pedig ezzel abszolút nincsenek tisztában. Megveszik a Temuról vagy más hasonló oldalakról, úgy hogy nincsenek is tisztában vele, mekkora kárt tudnak okozni a használat során – mondta el Gergely Tamás, egy kaposvári elektronikai szaküzlet alkalmazottja.

– Mindig ellenőrizni kell, hogy a készülék bírja-e a célország áramellátását, különben könnyen tönkre mehet. A modern telefontöltők és laptopok általában univerzálisak, de olyan eszközök, mint a hajszárító, vízforraló vagy vasaló, sokszor csak egy adott feszültségre készülnek – tette hozzá a szakember.

Az utazóadapter hasznos kütyü, de abból is jobb, ha nem az olcsót választjuk

Forrás: brennenstuhl.com

Az olcsóság intő jel kell legyen

Tamás véleménye szerint is azt tükrözi, hogy az olcsó dolgokkal nagyon kell vigyázni. – Az adapterek használatánál ügyelni kell a teljesítményre is: az olcsó, gyenge minőségű darabok könnyen túlmelegedhetnek, ha nagy fogyasztót csatlakoztatunk hozzájuk. Emellett nem mindegyik biztosít földelést, ami komoly biztonsági kockázatot jelenthet. A rossz minőségű adapterek kontakthibásak lehetnek, szikrázhatnak, és akár tüzet is okozhatnak – hívta fel rá a figyelmet a szakember.