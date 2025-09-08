39 perce
Begyújtja a házat a kütyü: életveszélyes adapterekkel vásárolják tele az otthonaikat a magyarok
Olcsó húsnak híg a leve – tartja mondás, és bizony olykor sok benne az igazság. Életveszélyes kütyük, amikkel akár az otthonodat is felgyújthatod.
Ezzel a kütyüvel te is meggyulladsz!
Forrás: brennenstuhl.com
A nagy akciók láttán ki az, akinek nem csillan fel a szeme a kihagyhatatlannak hitt ajánlatra. Egy villamos biztonsággal foglalkozó jótékonysági szervezet óriási leleplezést tett nyilvánossá, amelyben olyan kütyüket sorakoztat fel, amelyek komoly veszélyt jelentenek használatukkor.
Életveszélyes kütyü, meg ne rendeld!
Egy brit jótékonysági szervezet 15 a TikTok Shop, az Amazon, az eBay, továbbá a Wish oldalakról rendelhető, olcsó utazóadaptert vizsgált be, hogy vajon mennyire életveszélyesek. Az eredmények önmagukért beszélnek: életveszélyes a használatuk.
– Az utazó adapterek arra szolgálnak, hogy más országokban is használni tudjuk az elektromos készülékeinket, amikor a helyi konnektorok formája eltér a hazaitól. Fontos azonban tudni, hogy ezek az adapterek csak a dugó alakját alakítják át, a feszültséget és a frekvenciát nem. Ezt sokszor nem tüntetik fel egy terméknél, sokan pedig ezzel abszolút nincsenek tisztában. Megveszik a Temuról vagy más hasonló oldalakról, úgy hogy nincsenek is tisztában vele, mekkora kárt tudnak okozni a használat során – mondta el Gergely Tamás, egy kaposvári elektronikai szaküzlet alkalmazottja.
– Mindig ellenőrizni kell, hogy a készülék bírja-e a célország áramellátását, különben könnyen tönkre mehet. A modern telefontöltők és laptopok általában univerzálisak, de olyan eszközök, mint a hajszárító, vízforraló vagy vasaló, sokszor csak egy adott feszültségre készülnek – tette hozzá a szakember.
Az olcsóság intő jel kell legyen
Tamás véleménye szerint is azt tükrözi, hogy az olcsó dolgokkal nagyon kell vigyázni. – Az adapterek használatánál ügyelni kell a teljesítményre is: az olcsó, gyenge minőségű darabok könnyen túlmelegedhetnek, ha nagy fogyasztót csatlakoztatunk hozzájuk. Emellett nem mindegyik biztosít földelést, ami komoly biztonsági kockázatot jelenthet. A rossz minőségű adapterek kontakthibásak lehetnek, szikrázhatnak, és akár tüzet is okozhatnak – hívta fel rá a figyelmet a szakember.
Íme néhány jó tanács, hogy válassz jól:
- Ellenőrizd a célország konnektor típusát és feszültségét!
- Használj online táblázatot vagy térképet, hogy megtudd, milyen dugótípus és hány volt van az adott országban!
- Nézd meg a készülékeid adatait! – Ha a töltőn ez szerepel: 100–240 V, 50–60 Hz, akkor bárhol használható adapterrel. Ha csak 230 V vagy 110 V szerepel rajta, akkor feszültségátalakító is kellhet, nem elég az adapter.
- Döntsd el, milyen eszközöket vinnél! – Telefon, laptop, fényképezőgép, ezekben az esetekben elég egy egyszerű adapter. Hajszárító, vasaló, vízforraló esetén nagy teljesítményű adapter vagy külön feszültségátalakító kell.
- Figyelj a földelésre! – Ha a készülék hárompólusú dugóval rendelkezik (földelt), olyan adaptert válassz, ami a földelést is átvezeti.
- Válassz jó minőséget!