1 órája
A Moncsicsi rémálomverziója: a Labubu Kaposváron is hódít, igaz egyre többen utálják
A különös külsejű, fogsorral grimaszoló plüssfigurák váratlanul váltak népszerűvé a fiatalok körében. De mi is valójában a Labubu, honnan jött, és mennyibe kerül?
A Labubu egy csúnya-aranyos figura, amelyet a hongkongi illusztrátor, Kasing Lung alkotott meg a The Monsters karaktercsalád részeként. Elsőként 2015-ben mutatták be, majd 2019-től a kínai Pop Mart kezdte gyártani és árusítani. A nagy áttörést 2024 tavaszán hozta: a koreai popikon, Blackpink Lisa láthatóan viselte a Labubut táskáján – és ez beindította a rajongói őrületet főleg Délkelet-Ázsiában, később globális jelenséggé nőtte ki magát.
Hogyan lett tinik körében népszerű a Labubu?
Az Instagramon és TikTokon kicsomagolós videók százai jelentek meg, a Labubu pedig rövid időn belül a bag charmok és gyűjthető tárgyak ikonikus darabjává vált. Sokan megjegyzik: igazából nincs új a nap alatt – a Labubu a Moncsicsi egy új, extrém formája.
A Labubu trendet olyan elemek hajtják, mint a vakdobozos (“blind box”) értékesítés, amely meglepetést kínál a vásárláskor – nem tudni előre, mely verziót kapja az ember, ami gyűjtői lázat gerjeszt.
Világsztárok – Rihanna és David Beckham – is hordtak belőle kulcstartót. A „csúnya, mégis szerethető” dizájn és a ritkaság varázsa együtt szülte meg azt a tömegőrületet, melyet ma Labubu-láznak nevezünk.
Mennyibe kerül egy eredeti Labubu?
- A kisebb vinyl kulcstartómodellek ára 15–40 USD között mozog.
- Mini változatok körülbelül 23 USD-ért kaphatók, a nagyobb, hosszú szőrű kiadások 115 USD körül.
- Extrém ritkaságok ára azonban az egekbe szökhet: egy életnagyságú példányt nemrég 150 ezer dollárért adtak el egy pekingi aukción.
Vigyázat, hamis Labubu!
A Labubu-láz sajnos a hamisítványok piacát is felpörgette. Az Origo beszámolója szerint a másolatok sokszor a Lafufu ragadványnevet viselik, és olyan silány minőségűek, hogy akár a gyerekek egészségét is veszélyeztethetik. Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) figyelmeztetést adott ki: a hamis figurák egyes darabjai könnyen apró részekre törhetnek, amelyek fulladást okozhatnak, extrém esetben akár halálhoz is vezethetnek.
A hatóság arra inti a szülőket, hogy kerüljék a gyanúsan olcsón kínált darabokat, és csak megbízható forrásból vásároljanak. Az eredeti Pop Mart-figurákon több biztonsági jel is segít a beazonosításban: holografikus matrica, QR-kód, UV-bélyegző, valamint a jellegzetes kilenc fog. A hamisítványoknál a szín gyakran élénkebb, a fogak száma eltérhet.
Mikor lesz vége a Labubu-láznak?
A Google Trends adatai szerint a Labubu iránti keresési érdeklődés 2025 júniusában érte el a csúcsot, azóta azonban 20 százalékkal visszaesett. A keresések között egyre gyakrabban jelennek meg olyan kifejezések, mint „Mikor lesz már vége a Labubu-láznak?” vagy „Miért rajonganak ezért ennyire az emberek?”
Flaskay-Forró Bianka kaposvári édesanya azt mondja, hallott már a Labubu figurákról, de szerinte ezek a játékok inkább egy újabb, mesterségesen felépített divathullámot képviselnek, amely elsősorban a szülők pénztárcáját célozza. – Úgy vélem, félelmetes külsejük könnyen megijeszthetik a kisebb gyerekeket, és kisgyermekes szülőként számomra ez fontos szempont a választásnál, tette hozzá.
