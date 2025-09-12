4 órája
Lassul az albérletárak emelkedése, változások előtt az albérletpiac
A KSH-ingatlan.com legfrissebb, augusztusi lakbérindexe szerint mérséklődött az albérletdrágulás üteme az országban. Bár éves szinten továbbra is jelentős, 7,5 százalékos emelkedést regisztráltak, az utóbbi három hónap legkisebb áremelkedése, 1,1 százalékos növekedés figyelhető meg.
Fotó: Nemeth Andras Peter
Az albérletpiacon komoly átrendeződések zajlanak, a bérbeadói oldalon egyre élesebb a verseny, miközben az Otthon Start Program a legfizetőképesebb bérlőket vonzza el a kiadó lakások piacáról. Ez a támogatás hatására sokan inkább saját otthon vásárlásában gondolkodnak, így a bérleti kereslet visszaesett.
Az országos trendeket jól szemlélteti, hogy az albérlet iránti érdeklődés éves összevetésben mintegy 20 százalékkal csökkent augusztusban. A nagyobb városokban a visszaesés 10 százalék körül alakult, míg a kisebb településeken akár 20 százalékos csökkenést is mértek. Ennek következtében nő a piacon elérhető kínálat, miközben a bérlők vásárlási kedve mérsékli az albérletek iránti keresletet.