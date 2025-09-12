Lassul az albérletárak emelkedése, változások előtt az albérletpiac

Az albérletpiacon komoly átrendeződések zajlanak, a bérbeadói oldalon egyre élesebb a verseny, miközben az Otthon Start Program a legfizetőképesebb bérlőket vonzza el a kiadó lakások piacáról. Ez a támogatás hatására sokan inkább saját otthon vásárlásában gondolkodnak, így a bérleti kereslet visszaesett.

Az országos trendeket jól szemlélteti, hogy az albérlet iránti érdeklődés éves összevetésben mintegy 20 százalékkal csökkent augusztusban. A nagyobb városokban a visszaesés 10 százalék körül alakult, míg a kisebb településeken akár 20 százalékos csökkenést is mértek. Ennek következtében nő a piacon elérhető kínálat, miközben a bérlők vásárlási kedve mérsékli az albérletek iránti keresletet.