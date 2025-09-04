Helyi közélet
1 órája
Láttál már ekkorát? Óriási pontyot fogtak a Desedán
Újabb lenyűgöző horgászsiker született a Desedán: a látványos fogásról fotó is készült.
– Stadler Zsolt augusztus utolsó napjaiban a Toponári oldalon, parti dobós módszerrel fogta a képen látható közel 19 kilogramm mérlegelt tükörpontyot – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. – Kollégáink hitelesítés során beazonosították az uszonyost, melyről kiderült hogy már előzőleg chippel lett ellátva.
Az eddig jelölt halaik: https://deseda.fogasok.hu/
