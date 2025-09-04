Leállások jönnek a nagy banknál, rengeteg ügyfél foghatja a fejét

A CIB Bank a hivatalos oldalán hívja fel a figyelmet, hogy karbantartásra tekintettel 2025. szeptember második felében az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek – a leállás sokakat érinthet, érdemes figyelemmel követni az időpontokat.

Szeptember második felében is előre tervezett leállások jönnek, a pénzintézet informatikai rendszereinek karbantartása miatt

Mobilalkalmazás, e-Broker, Business Online – nem lesz elérhető

2025.09.15. 00:00 - 2025.09.15. 04:00

2025.09.18. 22:00 - 2025.09.19. 03:00

2025.09.22. 00:00 - 2025.09.22. 04:00

2025.09.25. 22:00 - 2025.09.26. 05:00 közötti időszakokban

közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Leállások jönnek az egyik nagy banknál: sok ügyfelet érinthet