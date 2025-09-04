szeptember 4., csütörtök

Leállások jönnek a nagy banknál, rengeteg ügyfél foghatja a fejét

Szeptember második felében is előre tervezett leállások jönnek a CIB Banknál, a pénzintézet informatikai rendszereinek karbantartása miatt.

Harsányi Miklós
Fotó: Kallus György

A CIB Bank a hivatalos oldalán hívja fel a figyelmet, hogy karbantartásra tekintettel 2025. szeptember második felében az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek – a leállás sokakat érinthet, érdemes figyelemmel követni az időpontokat.

Mobilalkalmazás, e-Broker, Business Online – nem lesz elérhető

  •  2025.09.15. 00:00 - 2025.09.15. 04:00
  •  2025.09.18. 22:00 - 2025.09.19. 03:00
  •  2025.09.22. 00:00 - 2025.09.22. 04:00
  • 2025.09.25. 22:00 - 2025.09.26. 05:00 közötti időszakokban 
  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

 

  • Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke szerdán rámutatott: lényeges, hogy mindenki, így a vállalkozók is időben tisztában legyenek a tervezett banki leállásokkal. A helyi kisiparosok közül is sokan internetes, az elektronikus ügyintézést választják. Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója szerdán kérdésünkre kifejtette: egy másik bankkal állnak kapcsolatban. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy minden pénzintézet előre bejelentse, hogy mikor, s pontosan milyen szolgáltatással állnak le.
  • – Ma már mindent elektronikusan intézünk, így az utalásokat, a bérkifizetéseket, s a közös költséget is  a bankon keresztül kapjuk meg – mondta. – Összesen 1071 lakása van a szövetkezetünknek. 

 

 

