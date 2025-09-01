szeptember 1., hétfő

(L)égi csoda: láttad már így a Balatont? – mutatjuk a lenyűgöző videót!

Címkék#látkép#csoda#Veszprém Vármegyei Rendőrség#munka#nyár#felvétel#madarak

A nyár utolsó napján egy kis balatoni látkép készült, fentről, ahogy a madarak látják a tavat.

Harsányi Miklós
Búcsúzunk a nyártól – számolt be a Veszprém Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán. – A Készenléti Rendőrség légi szolgálata folyamatosan segítette  munkánkat. Köszönjük a közös, eredményes munkát. Jó repülést, nyugodt szolgálatot, írták, s búcsúzóul az idei nyártól egy lélegzetelállító légi felvételt is közzé tettek a Balatonról, az idei szezonról.

 

