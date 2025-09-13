Ilyen gáz van a klímádban? Lassan dobhatod is ki

Komoly változásokra készülhetnek a magyar háztartások. Egy új uniós szabályozás értelmében a légkondicionálók és hőszivattyúk jelenlegi típusait fokozatosan ki kell vezetni a piacról. Az átállás már elkezdődött, és ez komoly pluszköltségeket hozhat magával.

Az új szabályok a légkondicionáló hűtőközegekre az EU-ban

Légkondicionáló berendezések változásai

Az Európai Unió új F-gáz rendelete jelentős változásokat hoz a légkondicionálók és hőszivattyúk piacán. A szabályozás célja, hogy fokozatosan kivonják a használatból azokat a hűtőközegeket, amelyek magas globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkeznek, például az R32-t, amely jelenleg széles körben elterjedt a háztartási készülékekben. Bár az R32 hatékony és népszerű, környezeti hatása jóval kedvezőtlenebb az elvártnál, ezért az unió tervei szerint néhány éven belül teljesen visszaszorítják a használatát.

Vannak már propángázt használó berendezések is, de mi inkább az R32-es rendszereket részesítjük előnyben, mivel a propános megoldásokat némileg veszélyesebbnek tartjuk. A régebbi R22-es gázt már kivonták a forgalomból, az ma már nem is létezik a piacon. A propánt használó rendszerek elsősorban hőszivattyúkban, nagyobb berendezésekben fordulnak elő, lakossági felhasználásban nem jellemzőek. Folyamatosan jelennek meg új típusok, de ezek nem mindig hatékonyabbak. Jelenleg az R32-es készülékek a legelterjedtebbek a piacon – nyilatkozta Kardos János, a fonyódi Hűtő-Klíma Kft. ügyvezetője.

Új szabályok jönnek az EU klímáira és hőszivattyúira

2027-től az EU-ban csak olyan légkondicionálók és hőszivattyúk hozhatók forgalomba, amelyekben a hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP) 150 alatt van. Ez elsősorban a levegő–víz hőszivattyúkat érinti, a lakossági levegő-levegő klímák egyelőre még mentesülnek.

2029-től viszont már minden, 3 kg vagy annál kisebb töltetű split klímában és hőszivattyúban csak alacsony GWP-értékű hűtőközeg használható, így az eddig népszerű R32-es teljes tiltás alá kerül.

A gyártók egyre inkább a természetes, környezetbarát alternatívák, például a propán (R290) vagy a CO₂ (R744) felé fordulnak. Bár az R290-es rendszerek jelenleg drágábbak, hosszú távon gazdaságosabbak és kevesebb karbantartást igényelnek.