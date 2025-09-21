Rémálom az autópályán: 140-nél magától robbant ki a légzsák egy Mazdában

Egy sokak számára rémálomszerű, de megtörtént esetről szóló hír kapott szárnyra az egyik népszerű közösségi média portálon, a Redditen a napokban. Németországban egy Mazda CX-60 sofőrje az autópályán haladt, amikor ütközés nélkül, váratlanul kinyíltak az oldalfali, úgynevezett függönylégzsákok.

Indokolatlanul nyíltak ki a légzsákok egy Mazda CX-60 autóban. Forrás: Reddit

A történet szerint a járműtulajdonos kb. 140 km/h-val haladt, semmilyen erős ütés, bukkanó vagy baleset nem előzte meg az eseményt, legalábbis semmi olyat nem tapasztalt, ami indokolta volna a légzsákok automatikus működését. Ugyan nem tudni még, mi okozta a szerkezet hibás aktiválódását, annyi azonban már biztos, hogy az autó mindössze 3 éves volt, nagyjából 50 000 kilométerrel. A sofőr a bejegyzésében számolt be, hogy hihetetlen sokként érte, hogy a „védelemnek” szánt biztonsági berendezés hirtelen működésbe lépett, mintha az autó ütközést érzékelt volna. Az eset után az autó leállította a motort, az áram- és üzemanyag-ellátás biztonsági rendszerei működésbe léptek — valószínűleg úgy reagáltak, mint egy balesetnél.

A Mazda hivatalosan reagált, miszerint a járművet műszaki vizsgálatra vitték, egyelőre nem publikáltak konkrét diagnózist.

Nagyon ijesztő, amikor a légzsákok kinyílnak

Aki átélt már olyan esetet, amikor egy légzsák kinyílik, az biztosan meg tudja erősíteni, hogy egy igen csak sokkoló élményről van szó.

– Külföldön jártam éppen, nem is mentem nagy sebességgel, körülbelül 40-50 km/h-val közlekedtem. Kicsit havazott de nem volt olyan vészes, évszaknak megfelelő gumiabroncs volt az autómon. Egy pillanatra félrepillantottam, amint visszakaptam a tekintetem, akkor észleltem, hogy az előttem közlekedő már fékezett. Reagáltam és fékeztem én is, de volt még köztünk körülbelül 25 méter. Az útviszonyok miatt, és a hirtelen fékezés következtében megcsúsztam, majd éppen hogy csak nekikoccantam, erre az autómban található mind a 6 légzsák kinyílt. Sokkot kaptam abban a pillanatban, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy az autóm így érzékelte az ütközést. Sajnos nekem nagyobb volt a károm a légzsákok miatt, mint az előttem lévő autósnak, akinek a balesetben csak egy pár centis repedés keletkezett a lökhárítóján. Szerencsére az anyagi károkat leszámítva senkivel nem történt semmi komoly sérülés – emlékezett vissza a szerencsétlenségre, Molnár Zita kaposvári lakos.