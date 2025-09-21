1 órája
Rémálom az autópályán: 140-nél magától robbant ki a légzsák egy Mazdában
Sokkoló és ijesztő eset történt az autópályán. Egy Mazda CX-60 sofőrje sokkoló esetről számolt be, ugyanis 140 km/h tempónál kinyílott, indokolatlanul az autó légzsákja.
Fotó: Huszár Márk
Egy sokak számára rémálomszerű, de megtörtént esetről szóló hír kapott szárnyra az egyik népszerű közösségi média portálon, a Redditen a napokban. Németországban egy Mazda CX-60 sofőrje az autópályán haladt, amikor ütközés nélkül, váratlanul kinyíltak az oldalfali, úgynevezett függönylégzsákok.
A történet szerint a járműtulajdonos kb. 140 km/h-val haladt, semmilyen erős ütés, bukkanó vagy baleset nem előzte meg az eseményt, legalábbis semmi olyat nem tapasztalt, ami indokolta volna a légzsákok automatikus működését. Ugyan nem tudni még, mi okozta a szerkezet hibás aktiválódását, annyi azonban már biztos, hogy az autó mindössze 3 éves volt, nagyjából 50 000 kilométerrel. A sofőr a bejegyzésében számolt be, hogy hihetetlen sokként érte, hogy a „védelemnek” szánt biztonsági berendezés hirtelen működésbe lépett, mintha az autó ütközést érzékelt volna. Az eset után az autó leállította a motort, az áram- és üzemanyag-ellátás biztonsági rendszerei működésbe léptek — valószínűleg úgy reagáltak, mint egy balesetnél.
A Mazda hivatalosan reagált, miszerint a járművet műszaki vizsgálatra vitték, egyelőre nem publikáltak konkrét diagnózist.
Nagyon ijesztő, amikor a légzsákok kinyílnak
Aki átélt már olyan esetet, amikor egy légzsák kinyílik, az biztosan meg tudja erősíteni, hogy egy igen csak sokkoló élményről van szó.
– Külföldön jártam éppen, nem is mentem nagy sebességgel, körülbelül 40-50 km/h-val közlekedtem. Kicsit havazott de nem volt olyan vészes, évszaknak megfelelő gumiabroncs volt az autómon. Egy pillanatra félrepillantottam, amint visszakaptam a tekintetem, akkor észleltem, hogy az előttem közlekedő már fékezett. Reagáltam és fékeztem én is, de volt még köztünk körülbelül 25 méter. Az útviszonyok miatt, és a hirtelen fékezés következtében megcsúsztam, majd éppen hogy csak nekikoccantam, erre az autómban található mind a 6 légzsák kinyílt. Sokkot kaptam abban a pillanatban, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy az autóm így érzékelte az ütközést. Sajnos nekem nagyobb volt a károm a légzsákok miatt, mint az előttem lévő autósnak, akinek a balesetben csak egy pár centis repedés keletkezett a lökhárítóján. Szerencsére az anyagi károkat leszámítva senkivel nem történt semmi komoly sérülés – emlékezett vissza a szerencsétlenségre, Molnár Zita kaposvári lakos.
Mit jelent ez a sofőrnek, mit a gyártónak?
Az ilyesféle, „hibás légzsák‐nyitás” biztonsági szempontból súlyos problémát jelent. A légzsákok feladata az, hogy csak valódi ütközés esetén védelmet nyújtsanak, különösen nagy sebességnél. Egy hiba ilyen körülmények között nemcsak félelmetes, hanem akár életveszélyes is lehet.
A Mazda feltehetően belső vizsgálatot indít, és amennyiben szélesebb körű mechanikai vagy szenzortechnikai hiba derül ki (például hibás ütközésérzékelő vagy vezérlőegység), várhatóan visszahívás is lehetséges. Ezt támasztja alá, hogy hasonló ügyek már korábban is felbukkantak CX-50 modelleknél.