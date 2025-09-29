Elkerülhetetlen volt a beavatkozás Balatonbogláron, nem úszta meg a tiszafa sem

A városfejlesztés egyik gyakori eleme a parkolóhelyek bővítése, mely a közlekedés és a parkolási lehetőségek javítását célozza. Ugyanakkor a növekvő városi infrastruktúraépítések közepette gyakran háttérbe szorul a természetvédelem, különösen a fák megóvása. Ezek a zöld területek nem csak szépséget kölcsönöznek a városnak, hanem elengedhetetlenek a városi környezet egészségének megőrzésében is. Azonban a város vezetői és a projekt szakértői egyaránt elkötelezettek amellett, hogy a fejlesztés során a természetvédelem is kiemelt szerepet kapjon. Ez a példa jól mutatja, hogy egy-egy modern beruházás során is fontos a környezettudatos szemlélet.

Lehetőség a fáknak és a város lakóinak

A pályázat érdekében saját forrásból szervezték meg a fák műszeres felmérését, amelyet Ócsvári Gábor, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke és minősített favizsgáló végzett el. Az önkormányzat pedig Asztalos Tibor minősített faápoló szakértő közreműködésével gondoskodott a fák ápolásáról. Sajnos nyár elején két fa eltávolítására került sor, mivel szakértői vélemény szerint azok veszélyt jelentettek. Ugyanakkor örömteli, hogy végre szakképzett szakemberek vigyáznak a város zöld kincseire.

Lehetőség a beruházások során

– Egy pályázat keretében megújul a Vörösmarty tér Balatonbogláron, a posta előtti főtér, amelyhez kapcsolódóan az északi oldalon egy új parkoló is létesül. Az építést akadályozta egy tiszafa. Megpróbáltuk átültetni, ám ez nem volt lehetséges, mivel mellette vezetékek futnak. Engedélyt kértünk az átültetésre, azonban a szakemberek nem vállalták a beavatkozást, mivel a fa nagy méretű, ráadásul utólag kiderült, hogy állapota sem megfelelő. Ezért a fa pótlásáról gondoskodtak – mondta el Vásárhelyi Andrea, balatonboglári beruházási és műszaki ügyintéző.

Bár a beruházás nem érintette közvetlenül, két platánfa kivágása elkerülhetetlenné vált a veszélyes állapotuk miatt. A favizsgálati jegyzőkönyv szerint annyira korhadtak voltak, hogy életveszélyessé váltak. A beruházás részeként emellett közel 20 millió forint értékű növényzet telepítése is megvalósul a területen, függetlenül attól, hogy néhány fát kivágtak – tette hozzá.