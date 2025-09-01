szeptember 1., hétfő

Lespriccelte

1 órája

Lelőtték a siófoki Rózsakertben, kártérítést követel egy budapesti nő

Címkék#hajó#nyár#sérelemdíj#víz#polgármester

Különös eset szemtanúi lehettek a turisták ezen a nyáron Siófokon. Egy nőt lelőtt a rózsakerti szökőkút, emiatt kinevették egy hajó utasai, most pedig kártérítést szeretne kapni a várostól az őt ért sérelmek miatt.

Koszorus Rita

Persze csak vízzel spriccelte le a Rózsakertben elhelyezett szökőkút a lelőtt nőt, ami miatt állítása szerint több sérelem is érte. Az esetről Lengyel Róbert polgármester számolt be közösségi oldalán. Ahol idézett is a levélből, amelyet neki címeztek. 

lelőtte a szökőkút
Lelőtt egy asszonyt a szökőkút vízzel. Forrás: MW 

Lelőtte a szökőkút, kártérítést akar

– A kellemetlenségekért – elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás - 200 000 Ft sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől. Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek az alábbiak szerint bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok, írta a panaszos hölgy. 

Lengyel Róbert polgármester válasza egyértelmű nem volt a felvetésre, mondván szerinte a hölgynek kellett volna számítania arra, hogy nyáron, kánikulában a szökőkút működik és mint olyan, vizet is kilő magából. 

Megkérdeztük Fóris Kálmán kaposvári ügyvédet is az esettel kapcsolatban, aki szerint nincs jogi alapja a felvetésnek. – A sérelemdíj egyfajta kártérítési forma, de csak akkor kötelezhető valaki ennek megfizetésére, ha neki felróható magatartást tanusít, amely elkerülhető lett volna, vagy jogszabályi magatartás elmulasztása miatt róható fel, mondta a kaposvári ügyvéd. Hozzátette: jelen esetben csak a panaszos kerülhette volna el a nedves helyzetet, ő viszont nem tette. – Bizonyos óvatosság, saját érdek megóvása szükséges, a hölgynek is figyelmesnek kellett volna lennie. 

– Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni, szögezte le a siófoki városvezető, aki egy másik szomorú esetről is beszámolt a közösségi oldalán. 

A Balaton-Parti Kft. igazgatója, Kósz Ágota arról tájékoztatta: hogy az egyik aranyparti strandszakaszon, vandálok alig pár éve kiültetett, már szépen fejlődésnek indult fákat derékba törték. De ez nem volt elég "nekik", a beton talptuskóikkal együtt kifordítva a földből, az azon lévő új szemeteseket is megrongálták. 

 

