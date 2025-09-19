Lenyűgöző méretek, gondoltad volna, hogy ekkorát is foghatsz?

– Az utóbbi hetekben elmondható, hogy rendszeres vendégeink a vízparton és talán több éjszakát töltöttek horgászattal, mint otthon pihenéssel – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Szokták mondani, hogy a beletett munka kifizetődik és hát igen, a Deseda meghálálta számukra a kitartást.

Nézzük a halakat szépen sorban:

19 652 gramm,

14 470 gramm,

14 540 gramm.

A KSHE arra is felhívta a figyelmet: külön öröm, hogy két halat elláttak chippel a hitelesítés során.

Balassa Attila egy több mint 19,6 kilós tükörpontyot fogott a Desedán

Desedai siker: Erdélyi Istvánné egy 14,4 kilós nyurgapontyot emelt ki