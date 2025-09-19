Deseda
2 órája
Lenyűgöző méretek, gondoltad volna, hogy ekkorát is foghatsz?
Erdélyi Istvánné és Balassa Attila nagy fogásai, a Deseda meghálálta a kitartást.
– Az utóbbi hetekben elmondható, hogy rendszeres vendégeink a vízparton és talán több éjszakát töltöttek horgászattal, mint otthon pihenéssel – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Szokták mondani, hogy a beletett munka kifizetődik és hát igen, a Deseda meghálálta számukra a kitartást.
Nézzük a halakat szépen sorban:
- 19 652 gramm,
- 14 470 gramm,
- 14 540 gramm.
A KSHE arra is felhívta a figyelmet: külön öröm, hogy két halat elláttak chippel a hitelesítés során.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre