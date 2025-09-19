szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Deseda

2 órája

Lenyűgöző méretek, gondoltad volna, hogy ekkorát is foghatsz?

Címkék#horgászat#tőponty#Balassa Attila#vízpart

Erdélyi Istvánné és Balassa Attila nagy fogásai, a Deseda meghálálta a kitartást.

Harsányi Miklós

– Az utóbbi hetekben elmondható, hogy rendszeres vendégeink a vízparton és talán több éjszakát töltöttek horgászattal, mint otthon pihenéssel – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Szokták mondani, hogy a beletett munka kifizetődik és hát igen, a Deseda meghálálta számukra a kitartást.
Nézzük a halakat szépen sorban:

  • 19 652 gramm,
  • 14 470 gramm, 
  • 14 540 gramm. 

A KSHE arra is felhívta a figyelmet: külön öröm, hogy két halat elláttak chippel a hitelesítés során.

Balassa Attila egy több mint 19,6 kilós tükörpontyot fogott a Desedán
Desedai siker: Erdélyi Istvánné egy 14,4 kilós nyurgapontyot emelt ki 
Újabb szép fogás: Balassa Attila egy tőpontyot is szákolt, a mérlegeléskor 14,54 kiló volt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu