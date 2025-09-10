1 órája
Ők a somogyi áldozatai a lesifotós, bosszúpornós oldalnak
Húszezres látogatottság, sok ezernyi tiltott tartalom. Lesifotókat és bosszúpornókat tartalmazó oldal működött vidéki nőkről, somogyi áldozatokkal.
Lesifotók és bosszúpornó volt a palettán: többezres látogatottságú, magyar férfiakból álló internetes közösségre bukott le, mert a tagok nőkről készült fotókat és videókat cserélgettek egymás között természetesene a felvételeken szereplő nők tudta és beleegyezése nélkül. Az illegális oldal a Telegramon és Discordon működött, kisebb szünetekkel egészen másfél éven át.
Ömlött a látogatókról a bosszúpornó és a lesifotó
Végül a nyáron a Discordról végleg letörölték az addigra húszezressé váló csoportot, majd a nyár második felére a magyarnsfw.pro telegramos gyűjtőoldal is elérhetetlenné vált. Ezen addig összesen 4 terabájtnyi intim fotó és videó gyűlt össze, amihez egy előfizetésért cserébe bárki hozzáférhetett.
A felhasználók közül sokan ex-barátnőjükről vagy jelenlegi párjukról töltöttek fel tartalmakat, de gyakorlatilag bárki áldozattá válhatott. Ily módon töltöttekl fel képeket édesanyákról, akik játszótérre vitték le a gyereküket, de az is megesett, hogy valakinek a tinikori fotóiból deepfake-kel kreáltak hamis intim tartalmakat.
Vármegyei bontásban is elérhető volt
A közösségen belül több tematikus alcsatorna is működött: volt, ahol terhes vagy roma nőkről gyűjtöttek tartalmakat, de vármegyék szerinti bontásban is alakultak csoportok. Sok mit sem sejtő áldozat azonban csak úgy értesült az érintettségéről, hogy tömegével jelölték be férfiak a Facebookon. Ezután egyesek feljelentést tettek ismeretlen tettes(ek) ellen.
Azonban az áldozatok egy része a szégyenérzete miatt nem akart a hatóságokhoz fordulni, akik vizsont igen, azok arról számoltak be, hogy a bizonyításnak akadálya volt, hogy a képeken nem mindig látszott a szereplők arca. Úgy tudjuk, somogyi áldozatok is voltak, arról nincs információ, hogy a rendőrséghez fordultak volna. A fővárosi rendőrség azt közölte, hogy a magyarnsfw.pro nevű weboldal vonatkozásában büntetőeljárás indult, ami jelenleg is zajlik.
Már tinik között is terjed a bosszúpornó, erre a szon.hu hívta fel a figyelmet.
A somogyi településeken is előfordul hasonló
Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy vidéken, már a somogyi kistelepüléseken is sok a válás, méghozzá olyanok is, amikor az indulatok elszabadulnak. Előfordul, hogy hasonló esetben már nincs racionális kontrollja az egyénnek, hanem megpróbál minden lehetséges módon ártani a volt társának. A bosszúpornó a szimbolikus elpusztítása a másik félnek, mert az a célja, hogy erkölcsileg megsemmisítse. a pszichológus mindezt torzult reakciónak tartja egy nehéz élethelyzetre.
A lestifotós kukkolásról az a véleménye, hogy személytelen műfaj, és elméletben kisebb a valószínűsége, hogy az adott alany ismerősei lássák, ehelyett az a céljuk a fotósoknak, hogy bepillantsanak más infim, védtelen szférájába. A kukkolás vágya bizonyos szempontból mindenkiben benne lehet, de ha valaki megszállottan elkezd hasonló internetes tartalmakat keresni, előállítani az már személyiségfejlődési probléma, és az ezzel küzdőknek mentálhigiénés szakemberhez kellene fordulniuk, tette hozzá.