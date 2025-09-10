Ők a somogyi áldozatai a lesifotós, bosszúpornós oldalnak

Lesifotók és bosszúpornó volt a palettán: többezres látogatottságú, magyar férfiakból álló internetes közösségre bukott le, mert a tagok nőkről készült fotókat és videókat cserélgettek egymás között természetesene a felvételeken szereplő nők tudta és beleegyezése nélkül. Az illegális oldal a Telegramon és Discordon működött, kisebb szünetekkel egészen másfél éven át.

A bosszúpornó és a lesifotó tartalom keresett volt Fotó: she.life.hu

Ömlött a látogatókról a bosszúpornó és a lesifotó

Végül a nyáron a Discordról végleg letörölték az addigra húszezressé váló csoportot, majd a nyár második felére a magyarnsfw.pro telegramos gyűjtőoldal is elérhetetlenné vált. Ezen addig összesen 4 terabájtnyi intim fotó és videó gyűlt össze, amihez egy előfizetésért cserébe bárki hozzáférhetett.

A felhasználók közül sokan ex-barátnőjükről vagy jelenlegi párjukról töltöttek fel tartalmakat, de gyakorlatilag bárki áldozattá válhatott. Ily módon töltöttekl fel képeket édesanyákról, akik játszótérre vitték le a gyereküket, de az is megesett, hogy valakinek a tinikori fotóiból deepfake-kel kreáltak hamis intim tartalmakat.

Vármegyei bontásban is elérhető volt

A közösségen belül több tematikus alcsatorna is működött: volt, ahol terhes vagy roma nőkről gyűjtöttek tartalmakat, de vármegyék szerinti bontásban is alakultak csoportok. Sok mit sem sejtő áldozat azonban csak úgy értesült az érintettségéről, hogy tömegével jelölték be férfiak a Facebookon. Ezután egyesek feljelentést tettek ismeretlen tettes(ek) ellen.

Azonban az áldozatok egy része a szégyenérzete miatt nem akart a hatóságokhoz fordulni, akik vizsont igen, azok arról számoltak be, hogy a bizonyításnak akadálya volt, hogy a képeken nem mindig látszott a szereplők arca. Úgy tudjuk, somogyi áldozatok is voltak, arról nincs információ, hogy a rendőrséghez fordultak volna. A fővárosi rendőrség azt közölte, hogy a magyarnsfw.pro nevű weboldal vonatkozásában büntetőeljárás indult, ami jelenleg is zajlik.

Már tinik között is terjed a bosszúpornó, erre a szon.hu hívta fel a figyelmet.

A somogyi településeken is előfordul hasonló

Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy vidéken, már a somogyi kistelepüléseken is sok a válás, méghozzá olyanok is, amikor az indulatok elszabadulnak. Előfordul, hogy hasonló esetben már nincs racionális kontrollja az egyénnek, hanem megpróbál minden lehetséges módon ártani a volt társának. A bosszúpornó a szimbolikus elpusztítása a másik félnek, mert az a célja, hogy erkölcsileg megsemmisítse. a pszichológus mindezt torzult reakciónak tartja egy nehéz élethelyzetre.