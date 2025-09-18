Menet közben egy gyors üzenet? Olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnél! - videó!

Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert métert is megtehetünk – ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk!

Fotó: MW

Evés, ivás, pakolás, cigarettázás: 10 sofőrből 8 ezeket is csinálja az úton - hétfőig tart a közlekedésbiztonsági ellenőrzés

A rendőrök hazánk egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, írta közösségi oldalán szerdán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. Arról is beszámoltak: a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel észleljük! Ennek ellenére átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét)

Menet közben egy gyors üzenet? Olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnél!

A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza!

Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon!

Azt is tanácsolják: ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézd el a hívást!

Ön- és közveszélyes országúti csacsogás: felelőtlenség a köbön

– Megáll az ember esze attól, amit a forgalomban lehet tapasztalni – magyarázta szerdán Boros András, a kaposvári ATI Autósiskola oktatója, aki 1969 óta dolgozik a szakmában. Szerinte mostanában is rendszeresen látni vezetés közben mobilozó sofőröket, ami elképesztően veszélyes, hiszen a baleset egy pillanat műve. A telefonálással kapcsolatban van megoldás: a járművezetők használjanak kihangosítót. Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta: nagyon veszélyes a mobilozás, emiatt az utóbbi időben is sok baleset következett be. Sürgős változásra van szükség.