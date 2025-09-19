Tizenhétmillió forintnyi remény a beteg gyermekeknek

A Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány közel 17 millió forintot (16 941 626 Ft) könyvelhetett el.

A leukémiás gyermekeknek minden támogatás segítség Forrás: tegyunkleukemia.hu

Az alapítvány segít a leukémiás gyermekeknek

Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Bajzát Krisztián - aki maga is érintett volt a leukémiában - elmondta: a szervezet elsődleges feladata a leukémiás és csontvelő-átültetésen átesett betegek támogatása. – Minden hazai hematológiai központból fordulhatnak hozzánk a betegek, és sajnos rengeteg megkeresést kapunk. Éves szinten 300-400 alkalommal tudunk segítséget nyújtani. Addig tudunk segíteni, ameddig a támogatás tart - fogalmazott.

Az alapítvány hosszú évek óta azon dolgozik, hogy a leukémiával és más súlyos betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik ne maradjanak magukra. Támogatásaik kiterjednek a korszerű kezelésekhez szükséges eszközök beszerzésére, a kórházak felszereltségének javítására, valamint a családok közvetlen megsegítésére. A cél mindig ugyanaz: könnyebbé tenni a beteg gyerekek mindennapjait, és reményt adni ott, ahol a legnagyobb a szükség.