Összefogás

52 perce

Tizenhétmillió forintnyi remény a beteg gyermekeknek

Címkék#esély#Bajzát Krisztián#alapítvány#segítség#leukémia

"Tizenhétmillió forintnyi élet, remény és esély" - így lehetne összefoglalni azt a támogatást, amelyet az alapítvány idén kapott az adózók 1%-os felajánlásaiból. A leukámiás gyermekeket támogatják belőle.

A Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány közel 17 millió forintot (16 941 626 Ft) könyvelhetett el.

A leukémiás gyermekeknek minden támogatás segítség
A leukémiás gyermekeknek minden támogatás segítség

Az alapítvány segít a leukémiás gyermekeknek

Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Bajzát Krisztián - aki maga is érintett volt a leukémiában - elmondta: a szervezet elsődleges feladata a leukémiás és csontvelő-átültetésen átesett betegek támogatása. – Minden hazai hematológiai központból fordulhatnak hozzánk a betegek, és sajnos rengeteg megkeresést kapunk. Éves szinten 300-400 alkalommal tudunk segítséget nyújtani. Addig tudunk segíteni, ameddig a támogatás tart - fogalmazott.

Az alapítvány hosszú évek óta azon dolgozik, hogy a leukémiával és más súlyos betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik ne maradjanak magukra. Támogatásaik kiterjednek a korszerű kezelésekhez szükséges eszközök beszerzésére, a kórházak felszereltségének javítására, valamint a családok közvetlen megsegítésére. A cél mindig ugyanaz: könnyebbé tenni a beteg gyerekek mindennapjait, és reményt adni ott, ahol a legnagyobb a szükség.

 

