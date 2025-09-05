Helyi közélet
1 órája
Lezárások, rendezvények: durva torlódás várható a Balatonnál az M7-esen
M7-es autópályán közlekedők, figyelem!
Fotó: Novotni Ákos
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. péntek délután arra hívta fel a figyelmet: szombaton több nagyobb rendezvény is lesz a Balaton térségében. Balatonfűzfőn rendezik meg a Balatonman versenyt, emiatt a 710-es számú főutat teljes szélességben lezárják 6:30 és 18:00 között, ami hatással lehet az M7-es autópálya forgalmára.
– Boldoggá avatási szertartás lesz Veszprémben, a Balaton északi partjára és a Veszprémbe utazóknak a 8-as út igénybevételét javasoljuk – derült ki a tájékoztatóból. – Az M7-es autópályán időszakos torlódásokra, megnövekedett menetidőre lehet számítani!
