Lezárják az M7-es autópályát, nehéz lesz a szombat...

Szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében, a Budapest felé vezető oldalon, az új gyalogos- és kerékpáros híd építése miatt. A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között. A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.

Lezárják az M7-es autópálya egy szakaszát

Fotó: MW