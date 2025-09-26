Közlekedés
Lezárják az M7-es autópályát, nehéz lesz a szombat...
Sávlezárás lesz az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében, a Budapest felé vezető oldalon.
Szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében, a Budapest felé vezető oldalon, az új gyalogos- és kerékpáros híd építése miatt. A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között. A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.
