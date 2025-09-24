Hatalmas pusztítást végeznek, növekvő fenyegetést jelent az ázsiai lódarázs – a MATE kutatói közel kerültek a megoldáshoz

2023 nyarán Magyarországon is észlelték az ázsiai lódarázs jelenlétét - igaz, emberre csupán fájdalmas csípése miatt veszélyes, de elsősorban a háziméhekre, a beporzás alapjaira jelent súlyos fenyegetést.

A lódarázs vizsgálata

Forrás: MATE

Nemzetközi sikert arattak a MATE kutatói az ázsiai lódarázs vizsgálatában

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatócsoportja kiemelkedő eredményt ért el az inváziós ázsiai lódarázs és az őshonos európai lódarázs összehasonlító kutatásában. A vizsgálatról a nemzetközi szakmai közösség is elismeréssel szólt: a rangos "Frontiers in Ecology and Evolution" folyóiratban számoltak be a magyar tudósok munkájáról.

Az ázsiai lódarázs és az európai lódarázs egyaránt szociális, generalista ragadozó faj, amelyek sokféle környezetben és táplálékon megélnek. Terjedésük új régiókban ökológiai kockázatokat vet fel, ezért a két faj összehasonlítása kiemelt jelentőségű.

A MATE szakemberei Magyarországon gyűjtött példányokat vizsgáltak digitális mikroszkópia és mikro-CT képalkotás segítségével. Tizenhat szempont mentén mérték össze a fajokat, különös figyelmet fordítva a repülést befolyásoló morfológiai jellemzőkre. Az adatokat tizennégy repüléssel kapcsolatos együttható, valamint korrelációs mátrix és lineáris modell alapján értékelték.

Az ázsiai lódarázs (balra) és az európai lódarázs (jobbra)

Forrás: Adobe Stock

A színelemzés szerint az ázsiai lódarázs szignifikánsan sötétebb színezetű az európai fajhoz képest. A morfológiai mérések pedig azt mutatták, hogy az ázsiai lódarázs testméretéhez képest hosszabb lábakkal és nagyobb szárnyfelülettel rendelkezik. Ezek a sajátosságok repülési előnyt biztosítanak számára.

A vizsgálat kimutatta, hogy az ázsiai faj sebességben, manőverezésben, egyensúlyozásban, lebegésben és teherbírásban is felülmúlja európai rokonát. A kutatók szerint jobb repülési teljesítménye magyarázhatja, hogy az ázsiai lódarázs képes dominálni az őshonos faj fölött.

– Természetes ellenségek hiányában egy adventív ragadozó jelentős ökológiai előnyöket élvez, ellentétben őshonos társával – fogalmazott Sipos Tamás, a MATE tanszéki munkatársa és Keszthelyi Sándor, a Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszékének egyetemi tanára.

A kutatás összegzése szerint további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy az ázsiai lódarázs valóban közvetlenül befolyásolja-e az európai faj állományát. Ugyanakkor a morfológiai és viselkedési adaptációk önmagukban is komoly fenyegetést jelenthetnek az őshonos fajokra nézve.