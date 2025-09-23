Az Év Ifjú Tehetsége mindig abból főz, ami helyben épp elérhető

Richárd és párja, Gelencsér Janka a Lokal at the lake tulajdonosai minden éttermükben a helyben és szezonálisan rendelkezésre álló alapanyagokra építenek.

Gelencsér Janka és Csillag Richárd a Lokal at the lake-ben Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton

"Termelőtől az asztalra" koncepció a Lokal at the Lake-ben

A gasztronómiai filozófiájuk lényege: mindig abból az alapanyagból kell gazdálkodni, ami éppen elérhető, így egyenes út vezet a fenntartható, kreatív étlaphoz. A helyi régiókból származó zöldségek, gyümölcsök, gombák és húsok feldolgozásával és a small plate stílusú kínálattal az élmezőnybe került termelői konyha koncepciójuk sokat hozzátett a díj elnyeréséhez.

A Gault&Millau étteremkalauzban a Lokal-csapat eredményei is kimagaslóak:

Lokal at the Lake (Fonyód) – 13 pontot és 2 szakácssapkát kapott az étterem az értékelés során.

Lokalista (Nagykanizsa) – a Kalauz Pop étterem (népszerű kategória) jegyzékében szerepel.

Az étteremtulajdonosok szemszögéből

A kapott díjat egy független gasztronómiai kalauz ítéli oda - ahogy Gelencsér Janka elmondta, a kiadvány inspektorai névtelenül járják az országot, sem előre, sem utólag nem derül ki, hogy ki és mikor tesztelte az éttermeket, így az értékelés teljesen független.

Gelencsér Janka a Sonline.hu-nak hangsúlyozta, számukra is óriási meglepetés volt a díj, különösen az, hogy mindössze egy év alatt, a kéthelyi Lokal47 bezárása után sikerült két új helyszínen - Nagykanizsán és Fonyódon - folytatniuk a munkát. Hozzátette, úgy gondolja, hogy a zsűri ezt a kitartást, a koncepciójuk következetes megvalósítását és az értékrendjüket ismerte el a finom ételek mellett.

Mint mondta, a koncepció gyökerei a 2020-as pandémia idejére nyúlnak vissza, amikor Nagykanizsán Janka szülei családi éttermének kertjében termelői piacot hoztak létre. – Akkor tapasztaltuk meg igazán, mennyire fontos, hogy helyi alapanyagokkal dolgozzunk - emelte ki Janka. Bár a piac forgalma a járvány után csökkent, ekkor fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy éttermet alapítsanak, amely kifejezetten termelői termékekre épül.

2022-ben nyitották meg a Lokal 47-et a Kristinus Birtokon, majd a bérleti szerződés megszűnése után Nagykanizsán a Lokalista következett. Fonyódon pedig újra elindították a koncepciót a Lokal at the lake-kel, ahol a small plate stílust ötvözik közérthetőbb bisztrófogásokkal. Gelencsér Janka hozzátette: nem az a cél, hogy kóstolónyi adagokat adjunk magas áron, hanem hogy a vendégeink minél többféle ételt megkóstolhassanak. Tapasztalataink szerint három fogással már jól lehet lakni.