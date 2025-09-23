szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lokal at the lake

45 perce

Az Év Ifjú Tehetsége mindig abból főz, ami helyben épp elérhető

Címkék#balatoni#Gault & amp ; Millau#Lokal at the Lake#Év Ifjú Tehetsége díj#séf

A Gault&Millau étteremkalauz 2025-ös magyarországi kiadásában Csillag Richárd nyerte el Év Ifjú Tehetsége címet. A fonyódi Lokal at the Lake, valamint a nagykanizsai Lokalista séfjeként ezzel országos szinten is elismerték munkáját.

Lugosi Laura

Richárd és párja, Gelencsér Janka a Lokal at the lake tulajdonosai minden éttermükben a helyben és szezonálisan rendelkezésre álló alapanyagokra építenek. 

Gelencsér Janka és Csillag Richárd a Lokal at the lake-ben
Gelencsér Janka és Csillag Richárd a Lokal at the lake-ben Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton

"Termelőtől az asztalra" koncepció a Lokal at the Lake-ben

A gasztronómiai filozófiájuk lényege: mindig abból az alapanyagból kell gazdálkodni, ami éppen elérhető, így egyenes út vezet a fenntartható, kreatív étlaphoz. A helyi régiókból származó zöldségek, gyümölcsök, gombák és húsok feldolgozásával és a small plate stílusú kínálattal az élmezőnybe került termelői konyha koncepciójuk sokat hozzátett a díj elnyeréséhez.

A Gault&Millau étteremkalauzban a Lokal-csapat eredményei is kimagaslóak:

  • Lokal at the Lake (Fonyód) – 13 pontot és 2 szakácssapkát kapott az étterem az értékelés során.
  • Lokalista (Nagykanizsa) – a Kalauz Pop étterem (népszerű kategória) jegyzékében szerepel.
 

Az étteremtulajdonosok szemszögéből

A kapott díjat egy független gasztronómiai kalauz ítéli oda - ahogy Gelencsér Janka elmondta, a kiadvány inspektorai névtelenül járják az országot, sem előre, sem utólag nem derül ki, hogy ki és mikor tesztelte az éttermeket, így az értékelés teljesen független.

Gelencsér Janka a Sonline.hu-nak hangsúlyozta, számukra is óriási meglepetés volt a díj, különösen az, hogy mindössze egy év alatt, a kéthelyi Lokal47 bezárása után sikerült két új helyszínen - Nagykanizsán és Fonyódon - folytatniuk a munkát. Hozzátette, úgy gondolja, hogy a zsűri ezt a kitartást, a koncepciójuk következetes megvalósítását és az értékrendjüket ismerte el a finom ételek mellett. 

Mint mondta, a koncepció gyökerei a 2020-as pandémia idejére nyúlnak vissza, amikor Nagykanizsán Janka szülei családi éttermének kertjében termelői piacot hoztak létre. – Akkor tapasztaltuk meg igazán, mennyire fontos, hogy helyi alapanyagokkal dolgozzunk - emelte ki Janka. Bár a piac forgalma a járvány után csökkent, ekkor fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy éttermet alapítsanak, amely kifejezetten termelői termékekre épül.

2022-ben nyitották meg a Lokal 47-et a Kristinus Birtokon, majd a bérleti szerződés megszűnése után Nagykanizsán a Lokalista következett. Fonyódon pedig újra elindították a koncepciót a Lokal at the lake-kel, ahol a small plate stílust ötvözik közérthetőbb bisztrófogásokkal. Gelencsér Janka hozzátette: nem az a cél, hogy kóstolónyi adagokat adjunk magas áron, hanem hogy a vendégeink minél többféle ételt megkóstolhassanak. Tapasztalataink szerint három fogással már jól lehet lakni.

Hangsúlyozta, továbbra is elsősorban somogyi és zalai termelőkkel dolgoznak, akikkel jövőre még szélesebb körű együttműködést szeretnének kialakítani. A vendégkörükben megjelentek a külföldiek is, de a korábbi törzsvendégeik is követik őket az új helyszínre. Mint mondta, a Google-értékelések és most a díj is sokat segít abban, hogy új vendégek találjanak rájuk.

Small plate stílusú ételeket készítenek
Small plate stílusú ételeket készítenek Kőrösi Tamás - We Love Balaton

Fenntarthatóság és helyi termelői értékek

A fenntartható szemlélet nemcsak az ételekben, hanem az étterem kialakításában is megjelenik: a bútorok és dekorációk jelentős része újrahasznosított, családi vagy helyi forrásból származik, míg a tányérok egy részét kézművesek, másik részét maga a séfpáros készítette. A környékbeli termelők szintén fontos partnerei a csapatnak, minden alapanyag származását pontosan feltüntetik.

A Lokal at the Lake egyszerre nyújt balatoni hangulatot, kreatív ízeket és közösségi értékeket - mindezt úgy, hogy a vendégek egyszerre több fogást kóstolhassanak, és mindig az aktuális idény ízeit kapják a tányérjukra.

Ínycsiklandó fogások a Lokál at the lake-ben
Ínycsiklandó fogások a Lokál at the lake-ben Forrás: Kőrösi Tamás - We Love Balaton


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu