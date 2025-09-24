szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Eltűnt sziget a Balaton közepén? A tudósok máig nem találják Lostát

Címkék#búvár#Balaton#sziget#Losta#lázár deák#térkép

A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve volt, ám évszázadokkal ezelőtt elnyelte a víz, így ma csak oklevelek és víz alatti leletek őrzik az emlékét. Állítólag római fürdőnek is helyet adott.

Krausz Andrea
Eltűnt sziget a Balaton közepén? A tudósok máig nem találják Lostát

Forrás: Gemini AI

A 13. század közepén, a tatárjárás idején, a Balaton vízszintje megemelkedett. A rekonstrukciók szerint ebben szerepet játszhatott emberi beavatkozás is, például a Sió völgyében emelt gát vagy zsilip. Az ekkor kimutathatóan magasabb vízállás a környék kisebb szigeteit is elöntötte, így Losta települése víz alá kerülhetett. A jelenség védelmet nyújthatott a tihanyi apátságnak, ugyanakkor a halászfalu hosszú időre eltűnt.

Losta: Lázár deák térképe a Balatonról 1514 körül
Losta: Lázár deák 1514 körül készült térképe a Balatonról – szigetet is mutat
Forrás: Arcanum

Megpecsételődött Losta, az eltűnt balatoni sziget sorsa

A következő évszázadokban többször is megemelkedett a Balaton vízállása, ami befolyásolta Losta és a más balatoni sziget sorsát. Lázár deák 1514-1528 körül készült Magyarország-térképe például Tihanyt szigetként ábrázolja, ami alátámasztja, hogy a térségben ismét magas vízszintek uralkodtak. 

Fotó: Krausz Andrea

Kőlapokat találtak a szigeten

A 18. században újabb fordulat következett: 1730 körül a tó vízszintjét ismét szabályozták, Losta romjai szárazra kerültek, és egészen az 1780-as évekig több térképen is feltüntették a szigetet. A kőalapok maradványait a környékbeliek elhordták építőanyagnak, a természet pedig lassan eltüntette a maradékot. Mára csak víz alatti romok, homokpadok és műholdfelvételeken is kimutatható kiemelkedések utalnak az egykori falura.

Lehet, hogy Losta inkább Siófok, vagy Zamárdi környékén volt?

A pontos helyszínről azonban máig vita folyik. Dr. Bendefy László 1970-ben azt feltételezte, hogy Losta valójában a déli partnál, a Fok-ér kis szigetén állt Zamárdi közelében. A búvár-régészek többsége viszont Tihanytól nyugatra, Aszófő és Örvényes környékén keresi. Ezt erősítette a Zalai Hírlap 1996. augusztus 5-i cikke is, amely beszámolt az előzetes víz alatti terepbejárásról. Szabó Géza szekszárdi régész-búvár ekkor őskori edényeket és későbbi edénytöredékeket talált a mederben, ami megerősítette, hogy a térségben állhatott Losta falu.

A Zalai Hírlap cikke Losta felkutatásáról szól  1996-ban
Forrás: Arcanum/Zalai Hírlap

Szabó Géza későbbi merülései, valamint a néhai, siófoki búvár, Csíki Sándor felfedezései római kori maradványokat is felszínre hoztak, amelyeket a történészek a lostai római fürdőhöz kötnek. Bár a kutatás évtizedek óta tart, Losta pontos helye és végső sorsa továbbra is a Balaton egyik legnagyobb rejtélye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu