szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Odafigyelés

1 órája

M7: ezt a fel- és lehajtóágat zárták le - nagyon figyelj erre a hétvégén!

Címkék#M7#csomópont#rendőr

Harsányi Miklós
M7: ezt a fel- és lehajtóágat zárták le - nagyon figyelj erre a hétvégén!

Fotó: Novotni Ákos

– Az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 18-as km-nél lévő Érd csomópont fel-, és lehajtóágát, valamint az 57-es km-nél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont le- és felhajtóágát holnapig lezárták – közölte szombaton az Útinform.

Azt is közölték: az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült. A 84-es km-nél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. Az ott közlekedőktől fokozott figyelmet kérünk, mert az intézkedést végző rendőrök a járművek között járkálnak.  
A 86-as főúton, Szombathely térségében baleset történt. A 86-os km-nél csak a fél útpálya járható.
Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu