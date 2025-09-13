M7: ezt a fel- és lehajtóágat zárták le - nagyon figyelj erre a hétvégén!

– Az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 18-as km-nél lévő Érd csomópont fel-, és lehajtóágát, valamint az 57-es km-nél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont le- és felhajtóágát holnapig lezárták – közölte szombaton az Útinform.

Azt is közölték: az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült. A 84-es km-nél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. Az ott közlekedőktől fokozott figyelmet kérünk, mert az intézkedést végző rendőrök a járművek között járkálnak.

A 86-as főúton, Szombathely térségében baleset történt. A 86-os km-nél csak a fél útpálya járható.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak.