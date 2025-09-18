szeptember 18., csütörtök

Ma 80 éves Fekete László ügyvéd, Kaposvár díszpolgára!

Címkék#Dér Tamás#Facebook#Fekete László#díszpolgár

Ma ünnepli 80. születésnapját Fekete László ügyvéd, Kaposvár díszpolgára

Ma 80 éves Fekete László ügyvéd, Kaposvár díszpolgára!

Ma lett 80 éves Kaposvár város díszpolgára, Fekete László ügyvéd, számolt be róla Facebook bejegyzésében, Dér Tamás. Fekete László három cikluson keresztül, 1997 és 2014 között töltötte be a megyei kamarában az elnöki tisztséget, és maradandóan hozzájárult az ügyvédség és a kamara társadalmi elismertségének növeléséhez. Majd 2022 májusában Örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozott az elismert szakembernek a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az évi rendes közgyűlésén a Kaposvári Törvényszék dísztermében. Fekete László akkor lapunknak azt mondta, sikerült a béke és a nyugalom szigetévé tenni a megyei ügyvédi kamarát, de ez csapatmunka volt, nem csupán az ő érdeme.   

 

 

