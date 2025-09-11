szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látogatás

1 órája

Újra trendi falvakban élni, a Magyar Falu Programból fejlesztettek

Címkék#Móring József Attila#Magyar Falu Program#Gyopáros Alpár

Öreglak fejlesztéseit látogatta meg Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Magyar Falu Program megállította a somogyi falvak elnéptelenedését, hangzott el.

Kovács Gábor László
Újra trendi falvakban élni, a Magyar Falu Programból fejlesztettek

Öreglak fejlesztéseit látogatta meg Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a község a Magyar Falu Program lehetőségeit kihasználva gyarapodott. 

Kovács Károly polgármester (balra), Gyopáros Alpár kormánybiztos, és Móring József Attila országgyűlési képviselő a Magyar Falu Programról beszélt
Kovács Károly polgármester (balra), Gyopáros Alpár kormánybiztos, és Móring József Attila országgyűlési képviselő a Magyar Falu Programról beszélt 

 

A Magyar Falu Program eredményei 

Elkészült a falu sportöltözője, amit a szombati falunapon adnak át, és a Magyar Falu Program forrásait, valamint TAO-pénzeket használtak fel az 58 millió forintos beruházáshoz. Az önkormányzat nemrég nyert 30 millió forint támogatást két belterületi útszakasz felújítására. A Nagy József utca és a Petőfi utca burkolata újulhat meg, szintén a Magyar Falu Program jóvoltából, mintegy fél kilométer hosszan. Nincs kizárva, hogy még az idén befejezik a munkákat, amelyekre azért volt szükség, mert 60-70 éve épültek ezek az utcák, és sokan emlékeznek arra, hogy az utakra az ott élők dobták össze a pénzt, mondta Kovács Károly, Öreglak polgármestere.

Az érdeklődés töretlen a Magyar Falu Program iránt, mert az 5 ezer alatti lélekszámú települések, gyorsan, egyszerűen jutnak olyan fejlesztésekhez, melyeket ők találnak ki, mondta Móring József Attila, marcali országgyűlési képviselő, aki Öreglakon a választókerülete polgármestereivel találkozott, és fejlesztésekről egyeztettek.

15. alkalommal látogatott el Somogy vármegyébe Gyopáros Alpár kormánybiztos, aki az öreglaki útja után pénteken Potonyban a dél-somogyi polgármesterekkel találkozik.

– A hasonló találkozókból folyamatosan táplálkozunk, mert amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, akkor határozott célunk volt, hogy olyan programot valósítsunk meg, melyet maguk a falvak írnak – mondta Gyopáros Alpár. – Évről évre a helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítjuk a Magyar Falu Programot, és talán ezért is ilyen népszerű. Hogy mennyire sikeres, azt bizonyítja, hogy a somogyi kistelepülések több mint 55 milliárd forint fejlesztési forrást tudtak lehívni.  

Gyopáros Alpár hozzátette: ezeken a kistelepüléseken korábban csökkent a lélekszám, de ez trend megfordult a támogatásoknak köszönhetően, sőt újra „trendi" falvakban élni.            

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu