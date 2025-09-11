Újra trendi falvakban élni, a Magyar Falu Programból fejlesztettek

Öreglak fejlesztéseit látogatta meg Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a község a Magyar Falu Program lehetőségeit kihasználva gyarapodott.

Kovács Károly polgármester (balra), Gyopáros Alpár kormánybiztos, és Móring József Attila országgyűlési képviselő a Magyar Falu Programról beszélt

A Magyar Falu Program eredményei

Elkészült a falu sportöltözője, amit a szombati falunapon adnak át, és a Magyar Falu Program forrásait, valamint TAO-pénzeket használtak fel az 58 millió forintos beruházáshoz. Az önkormányzat nemrég nyert 30 millió forint támogatást két belterületi útszakasz felújítására. A Nagy József utca és a Petőfi utca burkolata újulhat meg, szintén a Magyar Falu Program jóvoltából, mintegy fél kilométer hosszan. Nincs kizárva, hogy még az idén befejezik a munkákat, amelyekre azért volt szükség, mert 60-70 éve épültek ezek az utcák, és sokan emlékeznek arra, hogy az utakra az ott élők dobták össze a pénzt, mondta Kovács Károly, Öreglak polgármestere.

Az érdeklődés töretlen a Magyar Falu Program iránt, mert az 5 ezer alatti lélekszámú települések, gyorsan, egyszerűen jutnak olyan fejlesztésekhez, melyeket ők találnak ki, mondta Móring József Attila, marcali országgyűlési képviselő, aki Öreglakon a választókerülete polgármestereivel találkozott, és fejlesztésekről egyeztettek.

15. alkalommal látogatott el Somogy vármegyébe Gyopáros Alpár kormánybiztos, aki az öreglaki útja után pénteken Potonyban a dél-somogyi polgármesterekkel találkozik.

– A hasonló találkozókból folyamatosan táplálkozunk, mert amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, akkor határozott célunk volt, hogy olyan programot valósítsunk meg, melyet maguk a falvak írnak – mondta Gyopáros Alpár. – Évről évre a helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítjuk a Magyar Falu Programot, és talán ezért is ilyen népszerű. Hogy mennyire sikeres, azt bizonyítja, hogy a somogyi kistelepülések több mint 55 milliárd forint fejlesztési forrást tudtak lehívni.

Gyopáros Alpár hozzátette: ezeken a kistelepüléseken korábban csökkent a lélekszám, de ez trend megfordult a támogatásoknak köszönhetően, sőt újra „trendi" falvakban élni.