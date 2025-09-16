szeptember 16., kedd

A lovas sport bajnoknőjét osztályidegennek bélyegezték, robotolni küldték

Keresztes Erzsébet (1918-1994) neve a lovassport körökben talán még ismert, de alakja egyre inkább feledésbe merül. A két háború közti időszakban az egyik főszereplője volt a siófoki lóversenyeknek és ezzel együtt a magyar lóversenysportnak.

Kovács Emőke

Keresztes Erzsébet ugyanis a két háború közti úrlovas sport egyik kiemelkedő nőalakja. Katonacsaládból származott, édesapja, nagybaczoni Keresztes József az egykori osztrák-magyar hadsereg vezérkari ezredeseként szolgált. Így Erzsébet már kislánykorában lovasruhát öltött, és hamar megismerkedett a magyar lóversenysporttal. A lovaglást a Nemzeti Lovardában kezdte, Mauthner főlovászmester – aki még Erzsébet nagyanyját is oktatta – vezetésével.
Egészen fiatalon már hazai és külföldi díjugrató versenyek győztese lett, és kilencszeres hazai bajnokként vonult be a történelembe. Erzsébet kezdetben még külön a férfiaktól, dámanyeregben, csak hölgyek közt versenyezhetett, majd később már a férfiak közt is megmérette magát, sikerrel! 

Keresztes Erzsébet a két háború közti időszakban az egyik főszereplője volt mind a siófoki, mind a magyar lóversenysportnak.
Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

Keresztes Erzsébet a siófoki lóversenypálya egyik ismert és szeretett alakjává vált, sikereire 1939-ben így emlékezett: 

 1937-ben Berlinben aratott győzelmem maradt a legemlékezetesebb. Grandiózus keretek között, az érdeklődők tízezrei előtt folyt le a verseny, olyan nemzetközi konkurenciában, amiből győztesen kikerülni lenyűgöző élmény volt... De mindjárt hozzá kell tennem, hogy a sok verseny közül, melyben részt vettem, kedves emlékemben maradt a legutóbbi, a pünkösdi kassai nagyverseny is, melynek egyik nagy díjugrató számát, a Lillafüredi díjat én nyertem meg.

Siófoki versenyemlékeit Ondrejovics László siófoki lóversenyekről szóló kiváló könyvében olvashatjuk. Ezek szerint a korszakban a versenyzőknek előkelő ellátás járt, Erzsébet szállását a Sió vagy a Hullám szállóban biztosították. Erzsébet igen kedvelte a Balaton parti megmérettetéseket, bár az egyik legnagyobb bukása is ezen a pályán történt meg, be is szállították a fehérvári kórházba, de nagyobb baja végül nem történt.

A magyar lóversenysportnak sem tett jót a második világháború

A második világháborút követően a magyar lovassport fekete évtizedei következtek. Erzsébet időközben elveszítette édesapját, majd osztályidegenként édesanyjával együtt Kunszentmártonba telepítették ki. Gyapot- és rizsföldeken robotolt, majd nagy nehézségek árán Pankotára kerülhetett, ahol végre ismét a lovak közelében érezhette magát, bár nem mint úrlovas, hanem mint lóápoló. Útja ezután Enyingre, végül Bábolna vezetett, ahol, ha nehéz állomások után, de visszatérhetett szeretett elfoglaltságához: lóidomár és felkészítő lett, de a lovasedzői tanfolyam elvégzését nem engedélyezték neki, az már túl előkelő pozíció lett volna számára... Ezért nyugdíjazását kérte és a fővárosban, az Üllői úton élte utolsó éveit. A magyar lovassport legsikeresebb és legeredményesebb lovasúrhölgye egy hosszú és viszontagságos élet után – utódok nélkül – Budapesten hunyt el 1994-ben.

 

