Mégis élünk – 10. szülinapját ünnepli a magyar rockot játszó Határvidék zenekar

Horváth Kornél, Sheriff punkos stílusa a mai napig megjelenik a banda zenéiben

Fotó: RockCats Stage Photo Crew

Közel 5 éven keresztül járta a banda főleg Somogy és a szomszédos vármegyék környékét, azonban 2020-ban jött egy törés, amikor is Kornél és Bálint is kiléptek a zenekarból. Müszi és Krisztián folytatták, amolyan garázs banda formájában, fellépni nem léptek fel, magunknak zenélgettek. Aztán 2022 decemberében Krisztián felesége összehozta a csapatot náluk, hogy legyen valami kis közös zenélgetés, beszélgetés mint régen, aztán ott újra kedvet kaptunk a közös zenéléshez. Akkor úgy indultak újra a srácok, hogy kevesebb lesz a próba, nem vállalnak el mindent, ami mára megint megváltozott.

Új korszak indult egy kis vérfrissítéssel

2024 januárjában Nagy Geri kilépett a csapatból, ugyanis külföldön vállalt munkát, ekkor új gitáros után kellett nézni.

– 2024. februárjában kaptam a megkeresést, hogy csatlakozzak a zenekarhoz, mivel Király Béla megemlítette a srácoknak, hogy én zenélnék, csak nincs kivel. Ott indultam velük, de én már nagyon régóta követtem az ő pályájukat, hiszen az első koncertjükön még mind rajongó vettem részt – mesélte Nagy Martin.

Fotó: RockCats Stage Photo Crew

Martin érkezése idején újra szóba került a stúdióba vonulás gondolata, ami azonban már Krisztián életébe nem feltétlenül fért bele, így egy megbeszélést követően, közös döntés után új dobost keresett a zenekar. Így került a Határvidék Zenekarba Deca, azaz Dernanecz Zsolt, akit sokan a legendás Detonic Zenekarból ismerhetnek.

– Deca nagyon illik a csapatba, nagyon élvezi a közös zenélést, és igazán jó alapot ad a bandának. Rengeteg jó ötlete van, nagyon sok pluszt ad hozzá a zenekarhoz, hangzásban is sokat változunk mióta mellettünk van – mesélte Martin.