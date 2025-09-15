1 órája
Mégis élünk – 10. szülinapját ünnepli a magyar rockot játszó Határvidék zenekar
10. születésnapját ünnepli a ma már igencsak heavy metálos zenét játszó barcsi zenekar. A Határvidék egy igazi magyar rock zenekar, új albumon dolgoznak a zenészek.
2015-ben indult a barcsi Határvidék zenekar, igaz akkor még csak két tagja volt a bandának, az alapítók Horváth Kornél és Vajda Krisztián. A cél nem volt más, mint a közös zenélés, egy kis sufni rock Somogyból. Kisebb megszakítással ugyan, de ma már 10. születésnapjára készül a banda, még pedig a jubileumot megillető tisztelet adással: új albumon dolgoznak a srácok. De lássuk, hogy lett az egykori két tagos bandából mára egy igazi jó magyar rock banda, akik már a negyedik lemezt készülnek a közönség elé tárni.
Somogy vármegye déli csücskében komolyan veszik az emberek a zenélést. Olvasóink megismerhették már a Próbaterem Band-et, a Hobbi Blues Band-et, most pedig egy kicsit keményebb stílusban találtunk igazi gyöngyszemet. A banda nem más, mint a majdnem szinte teljesen barcsiakból álló Határvidék zenekar, akiket a magyar rock zene rajongói már közel 10 éve ismerhetnek.
A magyar rock Somogyban is él
- Horváth Kornél és Vajda Krisztián közel 10 évvel ezelőtt gondolt egy nagyot és létrehozott egy bandát, amolyan unalom ellen, saját szórakoztatásra való, nosztalgikus zenekart, mert a két srác már 1994 óta zenélt együtt. Akkoriban még Kornél énekelt, de hát ez nem igazán volt az ő kenyere, meg hát nem ártott volna még pár hangszer a jó hangzás érdekében, így hát új bandatagok után nézett a társaság.
– Szerettem volna folyatni azt a punk vonalat, amit annak idején Krisztiánnal csináltuk, eredetileg tehát ezzel is indultunk el. Aztán volt több zenész is, aki egy két próbán részt vett, végül csatlakozott hozzánk Müszi, Száraz Kornél, aki basszus gitárosként lett a zenekar harmadik tagja. Aztán jött Nagy Geri, aki szintén a gitár szekciót erősítette, de tudtam azt, hogy mindenképpen kell egy énekes, mert hát én nem vagyok egy előadóművész, nem tudok egy koncerten úgy beszélni, vagy hangulatot kelteni. És akkor Szinyákovics Gyuszi ajánlotta nekem a Pufit, Nemes Bálintot, aki végül elfogadta a felkérést, és így ő lett az énekesünk – mesélte Horváth Kornél, becenevén Sheriff.
- Közel egy év leforgása alatt állt össze a banda végleges összeállítása, első koncertjük pedig Szulokban volt, ami annyira jól sikerült, hogy igencsak kedvet kaptak ahhoz, hogy komolyan folytassák az együtt zenélést.
– Telt házas bulink volt az első, nem is gondoltuk, hogy ilyen jól fog sikerülni. A zenénk sem volt mindig ilyen kiforrt mint most, inkább punk jellegű muzsika volt, mára viszont elég kemény rockot játszunk. Határvidék lettünk, mert hát a határ vidékén élünk. Kicsit punkos, kicsit hard rockos, de hordoz magában heavy metal-os jegyeket is pár nótánk. Amiket természetesen mi írunk. Pufi a szöveget, én a zenét alá, de a banda többi tagjának javaslatait is beletesszük a dalokba. Korábban Krisztián írta a szövegeket – mesélte Kornél.
Közel 5 éven keresztül járta a banda főleg Somogy és a szomszédos vármegyék környékét, azonban 2020-ban jött egy törés, amikor is Kornél és Bálint is kiléptek a zenekarból. Müszi és Krisztián folytatták, amolyan garázs banda formájában, fellépni nem léptek fel, magunknak zenélgettek. Aztán 2022 decemberében Krisztián felesége összehozta a csapatot náluk, hogy legyen valami kis közös zenélgetés, beszélgetés mint régen, aztán ott újra kedvet kaptunk a közös zenéléshez. Akkor úgy indultak újra a srácok, hogy kevesebb lesz a próba, nem vállalnak el mindent, ami mára megint megváltozott.
Új korszak indult egy kis vérfrissítéssel
2024 januárjában Nagy Geri kilépett a csapatból, ugyanis külföldön vállalt munkát, ekkor új gitáros után kellett nézni.
– 2024. februárjában kaptam a megkeresést, hogy csatlakozzak a zenekarhoz, mivel Király Béla megemlítette a srácoknak, hogy én zenélnék, csak nincs kivel. Ott indultam velük, de én már nagyon régóta követtem az ő pályájukat, hiszen az első koncertjükön még mind rajongó vettem részt – mesélte Nagy Martin.
Martin érkezése idején újra szóba került a stúdióba vonulás gondolata, ami azonban már Krisztián életébe nem feltétlenül fért bele, így egy megbeszélést követően, közös döntés után új dobost keresett a zenekar. Így került a Határvidék Zenekarba Deca, azaz Dernanecz Zsolt, akit sokan a legendás Detonic Zenekarból ismerhetnek.
– Deca nagyon illik a csapatba, nagyon élvezi a közös zenélést, és igazán jó alapot ad a bandának. Rengeteg jó ötlete van, nagyon sok pluszt ad hozzá a zenekarhoz, hangzásban is sokat változunk mióta mellettünk van – mesélte Martin.
Így áll össze most a banda: Nemes Bálint, Pufi ének, Dernanecz Zsolt, Deca dob, Száraz Kornél, Müszi basszusgitáros, Horváth Kornél, Sheriff és Nagy Martin gitár szekció. A Határvidék zenekar már három albumot jelentett meg, és éppen a héten vonulnak stúdióba. Az új lemezről, a stúdiómunkáról és arról, hogy miben más a negyedik lemez mint a többi, hamarosan mi is beszámolunk. Addig pedig egy kis ízelítő a határ vidékéről.