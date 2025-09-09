szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Magyarország–Portugália: ezt várják a szurkolók Szoboszlaiéktól

#Portugália#Kaposvár#foci#Magyarország#meccs

Ma este rendezik a Magyarország–Portugália rangadót, amely nemcsak két válogatott, hanem Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo összecsapását is jelenti. A kaposváriak sem maradtak vélemény nélkül: az utca emberét kérdeztük az esélyekről és a vébére való kijutásról.

Magyarország–Portugália: ezt várják a szurkolók Szoboszlaiéktól

Fotó: Koncz Márton

Legtöbben a döntetlennel már elégedettek lennének Kaposváron 

Az utca emberét kérdeztük Kaposváron a ma esti Magyarország–Portugália válogatott mérkőzésről, kedvencekről és a vb-kijutás esélyeiről. A legtöbben úgy gondolják, hogy egy döntetlen már szép eredmény lenne a válogatottól, hiszen az ellenfél a világ egyik legerősebb csapata.

A kedvenceket illetően nem volt meglepetés: a magyar oldalon legtöbbször Szoboszlai Dominik nevét említették, míg a portugáloknál klasszikus kedvenc Cristiano Ronaldo. 

A kaposvári szurkolók tehát bizakodva, de reálisan várják a meccset: egy küzdelmes döntetlennel elégedettek lennének.

 

 

