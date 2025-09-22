Gondoltad volna? Ilyen hanglemezt keresnek a mai fiatalok Kaposváron

Talán az eddigi legnépszerűbb hanglemezbörzét rendezték meg Kaposváron, ennyi hanglemezrajongó egy helyen egyszerre még nem jött össze. A Kaposvári Bakelit Klub ezúttal sem bízta a véletlenre a sikert, József Tibor főszervező élő zenét és még egy Beatles kiállítást is tető alá hozott a jó hangulat kedvéért. A mai fiatalok közül pedig egyre többen vesznek részt ilyen eseményeken.

A mai fiatalok is egyre inkább rákapnak a hanglemezekre

Forrás: Kaposvári Bakelit Klub facebook oldala

Rétegzene, de a mai fiatalok közül is sokan megőrülnek érte

A Kaposvári Bakelit Klub ismét összeverbuválta a környék hanglemezgyűjtőit, és egy remek börzét hozott össze a Polgárok Házában. József Tibor főszervező elégedetten mesélt az eseményről.

– Ennyi embert talán még nem is vonzott ez az esemény, mint most. Nagyon sokan eljöttek a börzére, délelőtt a hanglemez témában igencsak járatos korosztály válogatott a portékák között, délután pedig meglepő módon sok fiatal érkezett az eseményre. Ezúttal is igyekeztem egy kis pluszt adni a rendezvényhez. Meghívtam a Coffee Time Band nevű zenekart, ami egy kaposváriakból és környékbeliekből álló jazz banda. A basszusgitáros jó barátom, korábban zenéltem is vele, így adta magát a helyzet, hogy őket hívom meg – mondta el József Tibor.

A Polgárok Házába ezúttal is rengeteg érdeklődő látogatott el

Forrás: Kaposvári Bakelit Klub facebook oldala

A szervező támogatja a helyi zenekarok megjelenését, így ezzel ők is kicsit kiléphetnek a fénybe, és az eseménynek is ad egy különleges hangvételt.

– Azzal, hogy nem csak lemezeket lehet nálunk pörgetni, talán még több embert tudunk behúzni az eseményre, ezáltal többen kerülhetnek a lemezek közelébe és ki tudja, talán még meg is szeretik azt – tette hozzá a szervező.

Beatles ereklyéket is csodálhatott a közönség a börzén

Fehér Attila neve sokak számára biztosan ismerősen cseng, hiszen Beatles gyűjteményét már szerte a vármegyében a nagyközönség szeme elé tárta.

– Attilával régóta ismerjük egymást, egy ideje már kevesebbet lehetett róla hallani, de én nagyon örültem egy korábbi megkeresésének, amikor is felvetette, hogy eljönne valamelyik rendezvényünkre. Nála aztán tényleg sok minden van: újságcikkek a múltból, papucsok, de még sárga tengeralattjárós zoknija is van – mesélte József Tibor.