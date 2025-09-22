5 órája
Gondoltad volna? Ilyen hanglemezt keresnek a mai fiatalok Kaposváron
Nagy sikert aratott a kaposvári lemezbörze. A megszokott korosztály mellett ezúttal a mai fiatalok közül is többen keresgéltek a lemezek között.
Talán az eddigi legnépszerűbb hanglemezbörzét rendezték meg Kaposváron, ennyi hanglemezrajongó egy helyen egyszerre még nem jött össze. A Kaposvári Bakelit Klub ezúttal sem bízta a véletlenre a sikert, József Tibor főszervező élő zenét és még egy Beatles kiállítást is tető alá hozott a jó hangulat kedvéért. A mai fiatalok közül pedig egyre többen vesznek részt ilyen eseményeken.
Rétegzene, de a mai fiatalok közül is sokan megőrülnek érte
A Kaposvári Bakelit Klub ismét összeverbuválta a környék hanglemezgyűjtőit, és egy remek börzét hozott össze a Polgárok Házában. József Tibor főszervező elégedetten mesélt az eseményről.
– Ennyi embert talán még nem is vonzott ez az esemény, mint most. Nagyon sokan eljöttek a börzére, délelőtt a hanglemez témában igencsak járatos korosztály válogatott a portékák között, délután pedig meglepő módon sok fiatal érkezett az eseményre. Ezúttal is igyekeztem egy kis pluszt adni a rendezvényhez. Meghívtam a Coffee Time Band nevű zenekart, ami egy kaposváriakból és környékbeliekből álló jazz banda. A basszusgitáros jó barátom, korábban zenéltem is vele, így adta magát a helyzet, hogy őket hívom meg – mondta el József Tibor.
A szervező támogatja a helyi zenekarok megjelenését, így ezzel ők is kicsit kiléphetnek a fénybe, és az eseménynek is ad egy különleges hangvételt.
– Azzal, hogy nem csak lemezeket lehet nálunk pörgetni, talán még több embert tudunk behúzni az eseményre, ezáltal többen kerülhetnek a lemezek közelébe és ki tudja, talán még meg is szeretik azt – tette hozzá a szervező.
Beatles ereklyéket is csodálhatott a közönség a börzén
Fehér Attila neve sokak számára biztosan ismerősen cseng, hiszen Beatles gyűjteményét már szerte a vármegyében a nagyközönség szeme elé tárta.
– Attilával régóta ismerjük egymást, egy ideje már kevesebbet lehetett róla hallani, de én nagyon örültem egy korábbi megkeresésének, amikor is felvetette, hogy eljönne valamelyik rendezvényünkre. Nála aztán tényleg sok minden van: újságcikkek a múltból, papucsok, de még sárga tengeralattjárós zoknija is van – mesélte József Tibor.
– Minden alkalommal történik számomra valami meglepő dolog. A délutáni órákban, már igencsak a börze végén bejött két 16 év körüli lány, akik válogattak a lemezek között. Beszélgetésbe elegyedtem velük és említettem, hogy hamarosan nyílik egy hanglemezbolt itt Kaposváron, és amikor mondtam, hogy majd Pink Floyd lemezt is lehet ott beszerezni, sikoltásba törtek ki. Gondoltam magamban, talán még a szüleik sem voltak tervben, mikor ez a banda sláger volt – idézte fel a szervező.
Egyre többen érdeklődnek a hanglemezek iránt, ahogy ez minden egyes börze alkalmával ki is derül. József Tibor ezért úgy döntött, lehetőséget ad a hanglemezek szerelmeseinek arra, hogy ne csak a börzék alkalmával juthassanak hozzá egy-egy kincshez. Október elsején ugyanis megnyílik a kaposvári hanglemez bolt, ahol lemezek tucatja várja majd, hogy hazavigye őket valaki.