4 órája
Már most a kémények körül ólálkodik a csendes gyilkos
Beindult a fűtési szezon. Előfordul, hogy a szemét is eltüzelésre kerül a szomszédok nagy bánatára. Képen: füstölő kémény Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország DM
Fotó: Karnok Csaba
– Itt az ősz és lassan elkezdünk majd fűteni, de van egy kis időnk ahhoz, hogy a kéményeinket átvizsgáljuk – derült ki a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület legújabb bejegyzéséből.
Miért kell a kéményvizsgálat?
Mikor kéménytűz van, vagy már átterjedt a tetőre a tűz, még a percek is óráknak tűnnek, amíg kiérnek a tűzoltók.
– Első és a legolcsóbb a rendszeres kémény ellenőrzés – közölték. – Ezt végeztessétek el szakemberrel. A kémények tisztítónyílása legyen mindig ép és zárva! Csak megfelelő tüzelőanyaggal fűtsetek! Ha már baj van, a kéményt sose oltsátok vízzel!
Arra is felhívták a figyelmet: csendes gyilkos szénmonoxid. Nagyon veszélyes, ha valami oknál fogva az égéstermék visszajön a kéményből. Fejfájás, majd legrosszabb esetben halállal is járhat!
– Fontos a szén-monoxid vészjelző pontos elhelyezése, amiről a készülék útmutatójában kapsz majd felvilágosítást! – közölték.