Helyi közélet

4 órája

Már most a kémények körül ólálkodik a csendes gyilkos

Címkék#Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület#szénmonoxid#szakember

Harsányi Miklós
Beindult a fűtési szezon. Előfordul, hogy a szemét is eltüzelésre kerül a szomszédok nagy bánatára. Képen: füstölő kémény Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország DM

Fotó: Karnok Csaba

– Itt az ősz és lassan elkezdünk majd fűteni, de van egy kis időnk ahhoz, hogy a kéményeinket átvizsgáljuk – derült ki a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület legújabb bejegyzéséből.

Nagyon veszélyes, ha valami oknál fogva az égéstermék visszajön a kéményből

Miért kell a kéményvizsgálat? 

Mikor kéménytűz van, vagy már átterjedt a tetőre a tűz, még a percek is óráknak tűnnek, amíg kiérnek a tűzoltók.

– Első és a legolcsóbb a rendszeres kémény ellenőrzés – közölték. – Ezt végeztessétek el szakemberrel. A kémények tisztítónyílása legyen mindig ép és zárva! Csak megfelelő tüzelőanyaggal fűtsetek!  Ha már baj van, a kéményt sose oltsátok vízzel! 

Arra is felhívták a figyelmet: csendes gyilkos szénmonoxid. Nagyon veszélyes, ha valami oknál fogva az égéstermék visszajön a kéményből. Fejfájás, majd legrosszabb esetben halállal is járhat!

– Fontos a szén-monoxid vészjelző pontos elhelyezése, amiről a készülék útmutatójában kapsz majd felvilágosítást! – közölték. 

 

