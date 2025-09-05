Már most a kémények körül ólálkodik a csendes gyilkos

– Itt az ősz és lassan elkezdünk majd fűteni, de van egy kis időnk ahhoz, hogy a kéményeinket átvizsgáljuk – derült ki a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület legújabb bejegyzéséből.

Nagyon veszélyes, ha valami oknál fogva az égéstermék visszajön a kéményből

Miért kell a kéményvizsgálat?

Mikor kéménytűz van, vagy már átterjedt a tetőre a tűz, még a percek is óráknak tűnnek, amíg kiérnek a tűzoltók.

– Első és a legolcsóbb a rendszeres kémény ellenőrzés – közölték. – Ezt végeztessétek el szakemberrel. A kémények tisztítónyílása legyen mindig ép és zárva! Csak megfelelő tüzelőanyaggal fűtsetek! Ha már baj van, a kéményt sose oltsátok vízzel!

Arra is felhívták a figyelmet: csendes gyilkos szénmonoxid. Nagyon veszélyes, ha valami oknál fogva az égéstermék visszajön a kéményből. Fejfájás, majd legrosszabb esetben halállal is járhat!

– Fontos a szén-monoxid vészjelző pontos elhelyezése, amiről a készülék útmutatójában kapsz majd felvilágosítást! – közölték.