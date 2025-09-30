1 órája
Több lövéssel végezték ki a tömegben gyalogló fiatal papot
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberi ülésén döntött arról, hogy támogatja egy somogyi pap boldoggá avatását. A döntés értelmében megindulhat Martincsevits Pál vértanú plébános boldoggá avatási eljárása, aki 1945-ben a hitéért adta életét.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szeptemberi ülésén egyebek mellett arról is döntött: támogatja Martincsevits Pál, egykori gyékényesi plébános boldoggá avatási ügyének elindítását. A Somogyban szolgáló fiatal pap 1945. április 1-jén halt vértanúhalált a hitéért. Bolgár katonák géppuska-sorozata ölte meg. A település katolikus templomában márványtábla őrzi az emlékét, a plébánián lévő arcképe alatt ez olvasható: „Én vagyok ama jó pásztor; a jó pásztor az ő életét adja a juhokért.”
Martincsevits Pál boldoggá avatása indulhat
Az MKPK felhatalmazásának köszönhetően Varga László kaposvári megyés püspök néhány napja már el is indította Martincsevits Pál vértanúság hírében elhunyt katolikus pap boldoggá avatási folyamatát. Az eljárás posztulátorának dr. Balog Márta nővért, a Nyolc Boldogság Közösség tagját, a Veszprémi Érseki Főiskola Pasztorális Intézetének főiskolai docensét nevezte ki, valamint megbízta dr. Háda László zalakarosi plébánost, illetve Koszoru Péter nagydobszai plébánost, hogy készítsék elő az eljárás elindításához szükséges bizonyítékokat, melyeket a Szentszéknek terjeszthetnek fel.
Martincsevits Pál 1909. október 25-én született a Vas vármegyei Nagytilajon, Édesapja kántortanító volt, s fia tizenegy testvérével nevelkedett. A zalaegerszegi Deák Ferenc Főgimnáziumban 1930-ban érettségizett, s a matúra megszerzését követően a Veszprémi Egyházmegye kispapjai közé kérte felvételét. 1935. március 24-én szentelték fel, papi jelmondata ez volt: „Imádkozzatok, Testvérek, hogy az én áldozatom, mely a tietek is, kedves legyen a mindenható Atya előtt”. Káplánként először Zákányban, majd Csurgón szolgált, ezt követően, már plébánosként, Gyékényesen kezdte el a hívek pasztorálását. A plébánost Hajnal Zénó ferences szerzetessel együtt 1945 húsvétvasárnap ölték meg.
A falu megszállását követően a lakosságot a bolgár katonák a horvátországi Góla helységbe szándékoztak áttelepíteni, ezért kiürítették a települést. A két pap a falu lakosaival együtt, reverendában gyalogolt az úton, amikor az egyik katona kiemelte őket a tömegből, majd az út szélén több lövéssel végzett velük – derül ki az életrajzából, amely arra is kitért: a szemtanúk elmondása szerint a papok azért nem civil öltözetben meneteltek, hogy könnyen megtalálják őket a gyónni szándékozó hívek. A szemtanúk azt is elmondták, hogy az elkövető bolgár katonát vélhetően az egyházellenessége és az elrettentés vezette a kegyetlenséghez.
Az egykori berzencei plébános, a helytörténész Marics József atya dolgozta fel a mártír papok életét, és a még fellelhető fotókból s más relikviákból készített egy látványos szemléltető anyagot. Neki, valamint Rajkai Istvánnak, az akkoriban a kaposvári Jézus Szíve-templomban szolgáló plébánosnak köszönhetően jött létre a diktatúra somogyi mártírpapjainak életét illusztráló, 22 tablóból álló vándorkiállítás. A Martincsevits Pálnak, P. Hajnal Zénónak és Padányi Sándornak emléket állító vándortárlatot az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, 2016 őszén Kaposváron a Kormányhivatal Galériában is megtekinthették az érdeklődők.
Emlékszem, a kivégzett papok emlékét őrző plébánosok arra buzdítottak mindenkit, hogy imádkozzanak e három vértanúhalált halt pap boldoggá, majd szentté avatásáért, s még apró imalapokat is osztogattak. Ahogy szemügyre vettem a tablókat, nemcsak a papi életutak rajzolódtak ki, hanem a fennmaradt dokumentumok bemutatásával a kor is felidéződött, amelyben szolgáltak, s amely életük végét jelentette. Az új diktatúra eszmerendszerében ugyanis a vallás és az egyház idejétmúlt képződmény volt, amelyet a hatalmon lévők szerettek volna eltüntetni. A diktatúra első tíz esztendejében több tucat papot kínoztak és gyilkoltak meg – legtöbbjük sírját sem ismerjük –, hogy ezzel megfélemlítsék a híveket, papjaikat és püspökeiket. A ferences Hajnal Zénó boldoggá avatását egyébként a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány hat másik szerzetesével együtt már 2006-ban elindította, aktájuk Rómában van.
- Szeptember 20-án a pesti Alcantarai Szent Péter-templomban bemutatott szentmisén Udvardy György veszprémi érsek emlékezett a somogyi vértanú papokra, majd Hajnal Zénó ferences vértanú földi maradványait elhelyezték a templom kriptájában, Martincsevits Pál földi maradványait pedig átadták a Kaposvári Egyházmegye számára.