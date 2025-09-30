Több lövéssel végezték ki a tömegben gyalogló fiatal papot

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szeptemberi ülésén egyebek mellett arról is döntött: támogatja Martincsevits Pál, egykori gyékényesi plébános boldoggá avatási ügyének elindítását. A Somogyban szolgáló fiatal pap 1945. április 1-jén halt vértanúhalált a hitéért. Bolgár katonák géppuska-sorozata ölte meg. A település katolikus templomában márványtábla őrzi az emlékét, a plébánián lévő arcképe alatt ez olvasható: „Én vagyok ama jó pásztor; a jó pásztor az ő életét adja a juhokért.”

Martincsevits Pál – Budapesten is emlékeztek a mártír papokra

Fotó: Magyar Kurír

Martincsevits Pál boldoggá avatása indulhat

Az MKPK felhatalmazásának köszönhetően Varga László kaposvári megyés püspök néhány napja már el is indította Martincsevits Pál vértanúság hírében elhunyt katolikus pap boldoggá avatási folyamatát. Az eljárás posztulátorának dr. Balog Márta nővért, a Nyolc Boldogság Közösség tagját, a Veszprémi Érseki Főiskola Pasztorális Intézetének főiskolai docensét nevezte ki, valamint megbízta dr. Háda László zalakarosi plébánost, illetve Koszoru Péter nagydobszai plébánost, hogy készítsék elő az eljárás elindításához szükséges bizonyítékokat, melyeket a Szentszéknek terjeszthetnek fel.

Martincsevits Pál 1909. október 25-én született a Vas vármegyei Nagytilajon, Édesapja kántortanító volt, s fia tizenegy testvérével nevelkedett. A zalaegerszegi Deák Ferenc Főgimnáziumban 1930-ban érettségizett, s a matúra megszerzését követően a Veszprémi Egyházmegye kispapjai közé kérte felvételét. 1935. március 24-én szentelték fel, papi jelmondata ez volt: „Imádkozzatok, Testvérek, hogy az én áldozatom, mely a tietek is, kedves legyen a mindenható Atya előtt”. Káplánként először Zákányban, majd Csurgón szolgált, ezt követően, már plébánosként, Gyékényesen kezdte el a hívek pasztorálását. A plébánost Hajnal Zénó ferences szerzetessel együtt 1945 húsvétvasárnap ölték meg.

Fotó: Magyar Kurír

A falu megszállását követően a lakosságot a bolgár katonák a horvátországi Góla helységbe szándékoztak áttelepíteni, ezért kiürítették a települést. A két pap a falu lakosaival együtt, reverendában gyalogolt az úton, amikor az egyik katona kiemelte őket a tömegből, majd az út szélén több lövéssel végzett velük – derül ki az életrajzából, amely arra is kitért: a szemtanúk elmondása szerint a papok azért nem civil öltözetben meneteltek, hogy könnyen megtalálják őket a gyónni szándékozó hívek. A szemtanúk azt is elmondták, hogy az elkövető bolgár katonát vélhetően az egyházellenessége és az elrettentés vezette a kegyetlenséghez.