Másfél milliós pontyszámla

Összesen 1095 kiló három nyaras pontyot telepített a napokban a kisgyaláni Hársasberki Tógazda Horgászegyesület, melyre mintegy 1,5 millió forintot fordítottak.

– A halak - melyek nagyrészt pikkelyes, 1,8 kg-os átlagsúlyú egyedek voltak - épen, egészségesen kerültek bele horgásztavunk kissé alacsonyra csökkent vízébe, de biztosan megtalálják életterüket, aztán a horgászaink úgy is csökkentik majd számukat – közölte az egyesület.

Fotó: Hársasberki Tógazda Horgászegyesület

Tormási István, az egyesület titkára érdeklődésünkre kedden elmondta: az idén ez volt a nyolcadik haltelepítésük. Melynek nagyjából 90 százaléka ponty volt, s ezen kívül vegyes keszeget, ragadozókat – előnevelt csuka, süllő, harcsa – helyeztek ki. Legközelebb várhatóan október elején telepítenek halat a tóba, s a munkát novemberben folytatják, akkor nagyobb mennyiséget – 20-25 mázsa – kívánnak beszerezni.

Az egyesület 2025-ös i pontytelepítési terve 70 mázsa, januártól szeptember 16-ig közel 60 mázsa helyeztek ki.