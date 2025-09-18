Gondoltad volna? Ilyen mérnök is lehetsz mostantól, ha a MATE-ra jársz

A Kaposváron agrár szakon vagy karon végzett alapszakos hallgatók számára is megnyílik a lehetőség, hogy jelentkezzenek erre a különleges mesterképzésre a MATE-n.

A FAO ösztöndíj támogatásával érkezett 12 fős nemzetközi csoporta MATE-ra Forrás: MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Facebook oldal



Elindult a MATE haltenyésztő mérnök mesterképzése Gödöllőn - kaposvári hallgatók előtt is nyitva az út

A három féléves képzés egyedülálló lehetőséget kínál mind hazai, mind nemzetközi diákok számára: az első csoportban 12 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait a FAO ösztöndíj támogatásával. A program során mesterszinten sajátíthatják el az édesvízi akvakultúrához kapcsolódó tudományos és gyakorlati ismereteket. A tananyag többek között a tógazdasági és recirkulációs rendszerben történő haltermelést, a genetikát, a biotechnológiát, a környezettudományokat és a fajmegőrzést öleli fel.

A képzés az agrár képzési területhez tartozik, így a Kaposváron agrár szakon vagy karon végzett alapszakos hallgatók számára is nyitva áll a továbbtanulás lehetősége.

Teljes kreditértékkel jelentkezhetnek többek között az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki és a környezetmérnöki szakokról, közölte megkeresésünkre az egyetem. – Ugyancsak teljes elismeréssel jöhetnek a biológia, a biotechnológia és a környezettan agrármérnök osztatlan képzés hallgatói, valamint a takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, a hidrobiológus és a mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésekről. Kreditelismertetési eljárással nyílik lehetőség a precíziós mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, valamint a lótenyésztő és lovassportszervező agrármérnöki szakok hallgatóinak, továbbá a biológus mesterképzés résztvevőinek a bekapcsolódásra.

Az új szak elindítása mérföldkőnek számít a hazai felsőoktatásban, hiszen Magyarország gazdag édesvízi halászati és halgazdálkodási hagyományokkal rendelkezik. A gödöllői központ célja, hogy a legmodernebb tudást és technológiát átadva készítse fel a szakma új generációját a fenntartható haltenyésztés kihívásaira.