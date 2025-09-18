szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyedülálló mesterképzést indítanak

55 perce

Gondoltad volna? Ilyen mérnök is lehetsz mostantól, ha a MATE-ra jársz

Címkék#mesterképzés#mérnöki#agrár#MATE

Magyarországon elsőként indult el a haltenyésztő mérnök (Aquaculture) MSc mesterképzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői kampuszán. A MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetben személyesen üdvözölték az első évfolyam hallgatóit.

Lugosi Laura

A Kaposváron agrár szakon vagy karon végzett alapszakos hallgatók számára is megnyílik a lehetőség, hogy jelentkezzenek erre a különleges mesterképzésre a MATE-n.

A FAO ösztöndíj támogatásával érkezett 12 fős nemzetközi csoporta MATE-ra
A FAO ösztöndíj támogatásával érkezett 12 fős nemzetközi csoporta MATE-ra  Forrás: MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Facebook oldal
 

Elindult a MATE haltenyésztő mérnök mesterképzése Gödöllőn - kaposvári hallgatók előtt is nyitva az út

A három féléves képzés egyedülálló lehetőséget kínál mind hazai, mind nemzetközi diákok számára: az első csoportban 12 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait a FAO ösztöndíj támogatásával. A program során mesterszinten sajátíthatják el az édesvízi akvakultúrához kapcsolódó tudományos és gyakorlati ismereteket. A tananyag többek között a tógazdasági és recirkulációs rendszerben történő haltermelést, a genetikát, a biotechnológiát, a környezettudományokat és a fajmegőrzést öleli fel.

A képzés az agrár képzési területhez tartozik, így a Kaposváron agrár szakon vagy karon végzett alapszakos hallgatók számára is nyitva áll a továbbtanulás lehetősége.

Teljes kreditértékkel jelentkezhetnek többek között az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki és a környezetmérnöki szakokról, közölte megkeresésünkre az egyetem. – Ugyancsak teljes elismeréssel jöhetnek a biológia, a biotechnológia és a környezettan agrármérnök osztatlan képzés hallgatói, valamint a takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, a hidrobiológus és a mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésekről. Kreditelismertetési eljárással nyílik lehetőség a precíziós mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, valamint a lótenyésztő és lovassportszervező agrármérnöki szakok hallgatóinak, továbbá a biológus mesterképzés résztvevőinek a bekapcsolódásra.

Az új szak elindítása mérföldkőnek számít a hazai felsőoktatásban, hiszen Magyarország gazdag édesvízi halászati és halgazdálkodási hagyományokkal rendelkezik. A gödöllői központ célja, hogy a legmodernebb tudást és technológiát átadva készítse fel a szakma új generációját a fenntartható haltenyésztés kihívásaira.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu