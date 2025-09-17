1 órája
A tudomány válaszai mindannyiunk mindennapjait érintik
Új eseménysorozattal fűzi szorosabbra kapcsolatát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és Kaposvár városa. Szerdán útjára indult az „Egészséges Világunkért – MATE Szabadegyetem” Kaposváron.
A MATE Szabadegyetem első rendezvényének a K-Központ adott otthont, ahol kéthetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket. Minden alkalommal két előadás hangzik el. A megnyitón Gyuricza Csaba, a MATE rektora "Aszály, elsivatagosodás, élelmiszer-termelési válság: mit tehet a tudomány?", valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere "Kaposvár fenntarthatósági törekvései" címmel tartott előadást.
A MATE szabadegyetem nyitánya előtt új fejezetet nyitott az egyetem és Kaposvár
A MATE és Kaposvár városa közötti kapcsolat az elmúlt időszakban tovább erősödött, és szerdán újabb mérföldkőhöz érkezett: a felek az előadások előtt együttműködési megállapodást írtak alá. Az egyetem és a város a továbbiakban közösen dolgozik többek között az energiatudatos városfejlesztés, a fenntartható mobilitás, a digitális innováció, valamint az egészséges és fenntartható városi környezet megteremtésén.
"Kaposvár Európa fenntartható mintavárosa lesz! Ez azt jelenti, hogy függetlenedni tudunk a külső hatásoktól, és képesek leszünk önellátóvá válni. " - mondta Szita Károly polgármester.
A MATE rektorát kérdeztük a szabadegyetemről és előadásáról
- A kezdeményezés célja, hogy a tudomány eredményeit és összefüggéseit az egyetemen kívüli világ számára is közérthetően, népszerűsítő formában mutassa be. Az előadások olyan témákat járnak körül, amelyek szorosan kapcsolódnak Kaposvárhoz és Somogyhoz: egészség, fenntarthatóság, környezetvédelem, élelmiszer-termelés és mezőgazdaság - mondta Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, aki a klímaváltozás mindennapokat érintő hatásait mutatta be. Rámutatott, hogy ma számos olyan változással szembesülünk, amelyek gazdasági háttere összetett, mégis közvetlenül érintenek bennünket: az aszály, a súlyos fertőzések és állatbetegségek, vagy éppen a gazdasági embargók. Mint mondta, ezek a jelenségek rendszeresen megjelennek a híradásokban, de a mögöttük álló összefüggéseket ritkán értjük meg igazán. Az előadás célja ezért az volt, hogy átfogó helyzetképet adjon a magyar mezőgazdaság és élelmiszer-gazdaság jelenlegi állapotáról, adottságairól, lehetőségeiről, problémáiról és a lehetséges megoldásokról.
A rektor hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia is egyre fontosabb eszközzé válik ezeknek a kihívásoknak a kezelésében. Segíthet a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, a környezeti és gazdasági problémák megoldásában a mezőgazdaság területén. Az előadás harmadik hangsúlyos pontja pedig az volt, hogy mindehhez mit tud hozzátenni a MATE, milyen tudást, technológiát és kutatási eredményeket kínál az egyetem a jövő szakembereinek és a szélesebb társadalomnak.
A három fő témakör - a mezőgazdaság kihívásai, a mesterséges intelligencia szerepe, valamint a MATE hozzájárulása - nemcsak szakmai betekintést adott, hanem arra is rávilágított, hogy a tudomány válaszai mindannyiunk mindennapjait érintik.
Az eseményen részt vett Rajczi Péter, a kaposvári futballsport ikonikus alakja is, aki pályafutása során számos sikert elért a Rákócziban és az NB I-ben is. Rajczi elmondta, régóta foglalkoztatja a fenntarthatóság kérdése. Egy barátja, Gremsperger Gábor alapította a Climate Action Kft.-t, amely kifejezetten a sport és a fenntarthatóság kapcsolatával foglalkozik. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott, és aktívan segít a projektekben.
- Fontos, hogy a fenntarthatóság a sport világában is egyre nagyobb szerepet kapjon. Kaposváron már egy konkrét projekt előkészítésén dolgozom, amely a futball és a fenntarthatóság összekapcsolását célozza - mondta.
A MATE Szabadegyetem első rendezvényeFotók: Lang Róbert
- Az Egészséges Világunkért - MATE Szabadegyetem teljes programja és az összes előadás a MATE weboldalán tekinthető meg.