A tudomány válaszai mindannyiunk mindennapjait érintik

A MATE Szabadegyetem első rendezvényének a K-Központ adott otthont, ahol kéthetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket. Minden alkalommal két előadás hangzik el. A megnyitón Gyuricza Csaba, a MATE rektora "Aszály, elsivatagosodás, élelmiszer-termelési válság: mit tehet a tudomány?", valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere "Kaposvár fenntarthatósági törekvései" címmel tartott előadást.

Az első két előadó előadása a MATE Szabadegyetemen igazi kedvcsináló Fotó: Lang Róbert

A MATE szabadegyetem nyitánya előtt új fejezetet nyitott az egyetem és Kaposvár

A MATE és Kaposvár városa közötti kapcsolat az elmúlt időszakban tovább erősödött, és szerdán újabb mérföldkőhöz érkezett: a felek az előadások előtt együttműködési megállapodást írtak alá. Az egyetem és a város a továbbiakban közösen dolgozik többek között az energiatudatos városfejlesztés, a fenntartható mobilitás, a digitális innováció, valamint az egészséges és fenntartható városi környezet megteremtésén.

"Kaposvár Európa fenntartható mintavárosa lesz! Ez azt jelenti, hogy függetlenedni tudunk a külső hatásoktól, és képesek leszünk önellátóvá válni. " - mondta Szita Károly polgármester.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a város és az egyetem kapcsolata Fotó: Lang Róbert

A MATE rektorát kérdeztük a szabadegyetemről és előadásáról

- A kezdeményezés célja, hogy a tudomány eredményeit és összefüggéseit az egyetemen kívüli világ számára is közérthetően, népszerűsítő formában mutassa be. Az előadások olyan témákat járnak körül, amelyek szorosan kapcsolódnak Kaposvárhoz és Somogyhoz: egészség, fenntarthatóság, környezetvédelem, élelmiszer-termelés és mezőgazdaság - mondta Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, aki a klímaváltozás mindennapokat érintő hatásait mutatta be. Rámutatott, hogy ma számos olyan változással szembesülünk, amelyek gazdasági háttere összetett, mégis közvetlenül érintenek bennünket: az aszály, a súlyos fertőzések és állatbetegségek, vagy éppen a gazdasági embargók. Mint mondta, ezek a jelenségek rendszeresen megjelennek a híradásokban, de a mögöttük álló összefüggéseket ritkán értjük meg igazán. Az előadás célja ezért az volt, hogy átfogó helyzetképet adjon a magyar mezőgazdaság és élelmiszer-gazdaság jelenlegi állapotáról, adottságairól, lehetőségeiről, problémáiról és a lehetséges megoldásokról.