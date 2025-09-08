Matracmizéria Kaposváron: eltűnt a fekhely, és vele együtt a lelkiismeret

Nyár végén egy szokatlan felirat jelent meg Kaposváron, a Honvéd utcában egy emeletes ház ajtaján. A papírlapon a következő üzenet volt olvasható:

Az eset kisebb visszhangot keltett a környéken, hiszen a lakók szerint a matrac nem lomnak számított, hanem használatban lévő tárgy volt. A bejegyzés alapján a tulajdonos nem egyszerűen elveszett holmiként kezelte a dolgot, hanem sérelemként, amelyet közösségi módon, felirattal kívánt jelezni.

A történet arra is rávilágít, milyen könnyen alakulhat ki félreértés az ajtó előtt hagyott tárgyak körül: ami egyeseknek hulladék, az másoknak érték.