Csalás és ármány

Egy 60 éves nő bizalmába férkőzött a férfi: ENSZ-orvosnak adta ki magát

Egy romantikus csalónak sikerült 3,5 milliót bezsebelnie egy 60 éves asszonytól, aki másfél évet várt a feljelentéssel. A rendőrség a Mátrix Projekt keretében hívja fel a figyelmet a gyanús jelekre.

Harsányi Miklós

Egy 60 éves zalaegerszegi nő 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival, derült ki a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójából – a rendőrség a Mátrix Projekt keretében hívja fel a figyelmet a gyanús jelekre.

Fotóillusztráció: Shutterstock

Az illető a hölgy bizalmába férkőzött, házasság - euró, biztosítás, anyagkönyvi kivonat

 A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, de ehhez először kért 1200 eurót. Ezt követően, hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, majd a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót.
Az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, feljelentést tett a rendőrségen.

Mit tegyenek, hogy ne váljanak hasonló csalások áldozatává?

  • Gondolkodjanak józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!
  • Idegeneknek ne adják meg a személyes és a banki adataikat! Ne utaljanak pénzt ismeretleneknek!
  • Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.
  • Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

Hamis üzenetekkel csalt ki banki adatokat egy francia csaló, kaposvári rendőrök kapták el

  • Online csalót buktattak le a kaposvári nyomozók a Mátrix Projekt keretében. A francia férfi a rendőrség nevében küldött adathalász sms-eket és így csalt ki bankkártya adatokat és netbank infókat. A francia állampolgárságú férfi még tavaly nyáron jutott hozzá a rendőrség nevében küldött adathalász  üzenetekkel a személyes adatokhoz. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint összesen több mint ötmillió forintot emelt le az áldozatok számláiról.
    Az egyenruhások az adatgyűjtés során azonosították a csalót, akit 2024 augusztusában egy budapesti hotelben tetten értek, és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állítottak elő.

 

