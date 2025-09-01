Boldogtalan vagy? Jó ha tudod, hogy ez a tulajdonságod az oka

A folyamatos belső elégedetlenség nemcsak az önbecsülésüket rombolja, hanem hosszú távon kimerültséghez, szorongáshoz és kiégéshez is vezethet. A perfekcionista és maximalizmussal küzdő egyének gyakran azt érzik, hogy semmi sem lehet „elég jó”. Még ha látszólag kiválóan is teljesítenek, mindig találnak egy apró hibát, egy részletet, amin lehetett volna még csiszolni.

Meddig egészséges a maximalizmus, mikortól lesz kóros?

Maximalizmus vagy perfekcionizmus?

– A perfekcionizmus fő hajtóereje a félelem (a hibától, az elutasítástól, a kudarctól), míg az egészséges maximalizmus fő hajtóereje a motiváció és kíváncsiság, nem a félelem. A perfekcionista azt gondolja: „Csak akkor vagyok elég jó, ha hibátlan vagyok.”, míg az egészséges maximalista pedig: „Mindig igyekszem a legjobbat kihozni magamból, de közben tanulok a hibáimból.” – mondta el Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Mi húzódhat meg a háttérben?

– A perfekcionizmus hátterében gyakran gyerekkori élmények, családi minták és társadalmi hatások komplex keveréke áll. Ez általában nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttese alakítja ki a „csak a tökéletesség az elfogadható” belső meggyőződést. A perfekcionizmus hátterében gyakran egy belső szükséglet húzódik meg, a szeretet, elfogadás és biztonság iránti vágy, amely gyermekkorban nem feltétlenül teljesült feltétel nélkül, és felnőttkorban a teljesítményen keresztül próbálja valaki biztosítani magának.

A kontrollhiányos, bizonytalan családi környezetben felnőtt gyerekeknél a teljesítmény lehet a biztonság illúziójának forrása. Emellett egyes személyiségjegyek, mint az érzékenység a visszajelzésekre vagy a fokozott kontrolligény, szintén hajlamosíthatnak a perfekcionizmusra. Az alacsony önértékelés pedig azt az érzést keltheti: ha tökéletes vagyok, talán elég jó leszek.

A társadalom is ráerősít erre, a teljesítményközpontú kultúra és a közösségi média által közvetített tökéletesség képei folyamatos összehasonlításra késztetnek.

Milyen hatással van ez a kapcsolatokra?

A perfekcionizmus nem csupán belső teher, hanem komoly hatással van az emberi kapcsolatokra is, legyen szó párkapcsolatról, barátságról vagy munkahelyi viszonyokról. Ez a gondolkodás idővel feszültséget okoz aláásva az őszinte kapcsolódást.