Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

A Magyar Nemzet cikke szerint Menczer Tamás arról beszélt, hogy „extrém sport” számára a balliberális sajtó képviselőivel vitázni. Úgy látja, az újságírók csalódottak, ha neki kell válaszolnia.

A kommunikációs igazgató szerint a digitális tér átalakulására reagálva hozták létre a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek ma már százezres közösséget alkotnak.

Kijelentette, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, mert a kormánypártok támogatottsága valójában növekszik. Példaként a buda környéki kört említette, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is részt vesznek.

Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.

A választásokkal kapcsolatban hozzátette: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.