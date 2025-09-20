szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK

2 órája

Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Harcosok órájában#esemény#Menczer Tamás

Budapesten, a Papp László Sportarénában tartották a digitális polgári körök első országos eseményét, amelyet a Harcosok órája élőben közvetített.

Sonline.hu
Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Fotó: Hegedüs Róbert

A Magyar Nemzet cikke szerint Menczer Tamás arról beszélt, hogy „extrém sport” számára a balliberális sajtó képviselőivel vitázni. Úgy látja, az újságírók csalódottak, ha neki kell válaszolnia.

A kommunikációs igazgató szerint a digitális tér átalakulására reagálva hozták létre a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek ma már százezres közösséget alkotnak.

Kijelentette, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, mert a kormánypártok támogatottsága valójában növekszik. Példaként a buda környéki kört említette, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is részt vesznek.

Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.

A választásokkal kapcsolatban hozzátette: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu