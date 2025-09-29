Megfázás helyett: őszi immunerősítőkkel ismerkedtek Somogytarnócán

Őszi immunerősítő gyógynövényekkel ismerkedtek a somogytarnócai lakosok a faluházban. Az előadás során Dobos Éva mutatta be a gyógynövények jótékony hatásait a hallgatóság számára, ezt követően pedig a résztvevők megkóstolhatták az abból készült szirupokat és teákat. Az előadó több éve már, hogy a gyógynövények jótékony hatásait tanulmányozza, de tudását most először tárta a közönség elé. A program a barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Központ szervezésében valósult meg.