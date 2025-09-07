szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Évnyitó

4 órája

Megkezdték tanulmányaikat a jövő mezőgazdászai

Koszorus Rita
Megkezdték tanulmányaikat a jövő mezőgazdászai

Forrás: Vörös Péter Facebook oldala

Elkezdődött a tanév a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak is, ahol kedden tartották meg az idei tanévnyitót. Az intézmény képzéseire idén is nagy volt az érdeklődés és szeptemberben százharminc új tanuló ült iskolapadba az intézményben. 

 

