Megkezdték tanulmányaikat a jövő mezőgazdászai
Elkezdődött a tanév a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak is, ahol kedden tartották meg az idei tanévnyitót. Az intézmény képzéseire idén is nagy volt az érdeklődés és szeptemberben százharminc új tanuló ült iskolapadba az intézményben.
