Megmozdult a város a gyerekekért, milliókat futottak össze a Duráczkynak

Címkék#rendezvény#Jótékonysági Futógála#duráczky#bevétel

A Honvéd Sportegyesület immár 10. alkalommal rendezte meg a B64 Jótékonysági Futógálát, amely minden eddiginél nagyobb sikerrel zárult.

Bodor Nikolett

Az idén több mint 1000 lelkes futó vett részt a rendezvényen, és a tavalyi eső után most verőfényes napsütés kísérte a versenyt. A résztvevők különböző távokon állhattak rajthoz, a hangulat pedig végig remek volt. A regisztrációból származó bevétel rekordot döntött, mert több mint 2 400 000 forint gyűlt össze a regisztrációból befolyt rekord összegekből, amit teljes egészében a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola alapítványának ajánlottak fel a szervezők. Ráadásként az Auto-Nexus további 1 000 000  forinttal támogatta az ügyet. 

B64 Deseda Jótékonysági Futógála

Fotók: Lang Róbert

Az intézmény munkatársai hálásan köszönik minden támogatónak és futónak, aki szeptember 20-án a duráczkys gyerekekért mozdult meg.

 

 

