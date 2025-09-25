Megmozdult a város a gyerekekért, milliókat futottak össze a Duráczkynak

Az idén több mint 1000 lelkes futó vett részt a rendezvényen, és a tavalyi eső után most verőfényes napsütés kísérte a versenyt. A résztvevők különböző távokon állhattak rajthoz, a hangulat pedig végig remek volt. A regisztrációból származó bevétel rekordot döntött, mert több mint 2 400 000 forint gyűlt össze a regisztrációból befolyt rekord összegekből, amit teljes egészében a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola alapítványának ajánlottak fel a szervezők. Ráadásként az Auto-Nexus további 1 000 000 forinttal támogatta az ügyet.